به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسینعلی امیری، با بیان این مطلب گفت: توجه به حوزه گردشگری و رونق این صنعت آثار اقتصادی مثبتی بهدنبال دارد.
او افزود: از نظر فرهنگی نیز رونق صنعت گردشگری بسیار تأثیرگذار است و از همه مهمتر اینکه توسعه گردشگری و افزایش ورود گردشگران خارجی میتواند نشاندهنده امنیت در کشور باشد.
او ادامه داد: حضور گردشگران خارجی، علاوهبر اینکه میتواند باعث ایجاد ثروت و اشتغال و رونق اقتصادی باشد، میتواند معرفیکننده و مبلغ فرهنگ، تاریخ، تمدن، زیباییها و امنیت موجود در ایران به مردم دیگر کشورها باشد.
او در ادامه به فضای پسابرجام و نقش آن در توسعه صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: برجام یکی از مهمترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید است که گشایشهای مهمی در بخشهای مختلف بهوجود آورده است و یکی از این بخشها گردشگری است.
معاون پارلمانی رئیسجمهوری در ادامه به نقش تقویت روابط دولت و مجلس در توسعه گردشگری اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین ظرفیتهای مجلس ایجاد فضای مثبت در کشور است و هر قدر روابط بین دولت و مجلس مناسبتر باشد، به توسعه بخشهای مختلف بیشتر کمک میکند؛ در این میان، تقویت روابط میان سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری با کمیسیونهای تخصصی مجلس میتواند به افزایش ورود گردشگران خارجی و درنتیجه تولید ثروت و توسعه کشور منجر شود.
او در ادامه، با بیان اینکه ملتها با تاریخشان زندگی میکنند، تصریح کرد: تاریخ هر کشور هویت آن است و با توجه به اینکه خوشبختانه ما از یک تاریخ کهن برخورداریم، حضور گردشگران خارجی درعینِ معرفی این فرهنگ و تاریخ کهن، باعث تغییر نگرش کشورهای مختلف به ایران میشود.
امیری بیان کرد: ورود گردشگران خارجی پیام امنیت موجود در ایران را به دنیا مخابره میکند؛ بنابراین توسعه گردشگری و زمینهسازی برای رونق این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است.
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