۵۰ درصد بیماری های غیرواگیر توسط مردم قابل پیشگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی ایازی در جریان بازدید از جشنواره نوروزی موسسه خیریه بهنام دهش پور که به منظور حمایت از بیماران مبتلا به سرطان برگزار شده است، از انتخاب شعار «جهان بدون سرطان» استقبال و تقدیر کرد.

وی با اشاره به آمار بیماری های غیرواگیر، افزود: با اقدامات پیشگیرانه می توان از ابتلا به ۵۰ درصد از انواع سرطان ها جلوگیری کرد. همچنین ۵۰ درصد مابقی را می توان با اقدامات درمانی بهبود بخشید.

ایازی گفت: حدود ۵۰ درصد از مرگ و میرها ناشی از بیماری های قلبی و عروقی است و عامل ۲۰ تا ۳۰ درصد از بیماری ها نیز سرطان است. در مجموع می توان گفت حدود ۸۰ درصد از بیماری ها، غیرواگیر هستند. نکته قابل توجه اینکه نیمی از این میزان، توسط مردم قابل پیشگیری است.

وی با اشاره به اصلاح سبک زندگی، تصریح کرد: می توانیم با رعایت رژیم غذایی مناسب و کم کالری به این مهم دست پیدا کنیم.

جشنواره نوروزی موسسه خیریه بهنام دهش پور به منظور حمایت از بیماران مبتلا به سرطان تا ۲۹ بهمن ۹۵ در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر نرسیده به پارک وی، در حال برگزاری است.