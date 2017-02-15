  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۸

معاون اجتماعی وزارت بهداشت؛

۵۰ درصد بیماری های غیرواگیر توسط مردم قابل پیشگیری است

۵۰ درصد بیماری های غیرواگیر توسط مردم قابل پیشگیری است

معاون اجتماعی وزارت بهداشت در بازدید از جشنواره نوروزی موسسه خیریه بهنام دهش پور، گفت: حدود ۸۰ درصد از بیماری ها غیرواگیر هستند و نیمی از آنها، توسط مردم قابل پیشگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی ایازی در جریان بازدید از جشنواره نوروزی موسسه خیریه بهنام دهش پور که به منظور حمایت از بیماران مبتلا به سرطان برگزار شده است، از انتخاب شعار «جهان بدون سرطان» استقبال و تقدیر کرد.

وی با اشاره به آمار بیماری های غیرواگیر، افزود: با اقدامات پیشگیرانه می توان از ابتلا به ۵۰ درصد از انواع سرطان ها جلوگیری کرد. همچنین ۵۰ درصد مابقی را می توان با اقدامات درمانی بهبود بخشید.

ایازی گفت: حدود ۵۰ درصد از مرگ و میرها ناشی از بیماری های قلبی و عروقی است و عامل ۲۰ تا ۳۰ درصد از بیماری ها نیز سرطان است. در مجموع می توان گفت حدود ۸۰ درصد از بیماری ها، غیرواگیر هستند. نکته قابل توجه اینکه نیمی از این میزان، توسط مردم قابل پیشگیری است.

وی با اشاره به اصلاح سبک زندگی، تصریح کرد: می توانیم با رعایت رژیم غذایی مناسب و کم کالری به این مهم دست پیدا کنیم.

جشنواره نوروزی موسسه خیریه بهنام دهش پور به منظور حمایت از بیماران مبتلا به سرطان تا ۲۹ بهمن ۹۵ در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر نرسیده به پارک وی، در حال برگزاری است.

کد مطلب 3908212
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها