قربان محمدپور کارگردان فیلم سینمایی «سلام بمبئی» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای دریافت مجوز تولید «سلام بمبئی ۲» بعد از پایان اکران های عمومی «سلام بمبئی» اقدام می کند، گفت: ترجیح می دهم در حال حاضر انرژی خود را برای اکران های عمومی بگذارم و بعد از آن برای دریافت پروانه ساخت فیلم اقدام کنم.

وی ادامه داد: فیلمنامه قسمت دوم «سلام بمبئی» هیچ ربطی به قسمت اول آن ندارد و یک داستان متفاوت را دنبال می کند و همه داستان آن در هندوستان رخ می دهد.

این کارگردان با اشاره به اینکه هنوز مشخص نیست که بازیگران قسمت اول «سلام بمبئی» در قسمت دوم این فیلم حضور دارند یا خیر، بیان کرد: این فیلم داستان دختر شیطان است که تصمیم می گیرد دیگر از شیطان پیروی نکند و برای بخشیده شدن باید به زمین آمده و به یک انسان بی گناه سجده کند و او تمام هندوستان را برای پیدا کردن یک انسان بی گناه می گردد.

وی تاکید کرد: با توجه به فیلمنامه قسمت دوم، ۲ بازیگر اصلی مرد این فیلم از هنرمندان ایرانی انتخاب می شوند و نقش اول زن و دیگر بازیگران این اثر سینمایی هندوستانی هستند.

محمدپور با اشاره به اینکه «سلام بمبئی» از فروردین ۹۶ در هندوستان اکران می شود، گفت: امیدوارم بتوانم قسمت دوم «سلام بمبئی» را تابستان سال ۹۶ در هندوستان جلوی دوربین ببرم و آن را برای حضور در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر آماده کنم.