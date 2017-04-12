قربان محمدپور کارگردان سینما که سال گذشته فیلم «سلام بمبئی» را در سینماهای کشور روی پرده سینما داشت درباره زمان ساخت «سلام بمبئی ۲» به خبرنگار مهر گفت: همه چیز بستگی به این دارد که چه زمانی پروانه ساخت این پروژه را از سازمان سینمایی دریافت کنیم.

وی ادامه داد: البته رایزنی های اولیه با بازیگران ایرانی و هندی که قرار است در این پروژه با ما همکاری کنند انجام شده است، اما تا زمانی که پروانه ساخت نگیریم هیچ چیز مشخص نیست.

محمدپور در پایان تاکید کرد: بعد از گرفتن پروانه ساخت، مذاکرات وارد فاز اصلی و بستن قرارداد با بازیگران می شود.

این کارگردان پیش از این اعلام کرده بود که قسمت دوم این فیلم از لحاظ مضمونی هیچ ربطی به قسمت اول آن ندارد.

فیلم «سلام بمبئی ۲» داستان دختر شیطان است که تصمیم می گیرد دیگر از شیطان پیروی نکند و برای بخشیده شدن باید به زمین آمده و به یک انسان بی گناه سجده کند و او تمام هندوستان را برای پیدا کردن یک انسان بی گناه می گردد.