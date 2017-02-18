افزایش استحکام فولاد دوفاز توسط محقق ایرانی

یوسف مظاهری رودبالی، مجری طرح «ارتقای استحکام فولاد دو فاز با شکل پذیری بالا» و رتبه سوم پژوهش های بنیادی گروه مواد، متالورژی و انرژی های نو در هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این طرح توانستیم فولاد دو فازی را با خواص مکانیکی بهتر نسبت به فولادهای تجاری دو فاز موجود در بازار جهانی تولید کنیم؛ این فولاد با اعمال سیکل های ترمومکانیکی روی یکی از فولادهای کم کربنِ تولید داخلی تهیه شده است.

وی با اشاره به نتایج آزمایش های خود برای تولید فولاد دوفاز با استحکام و انعطاف پذیری بالا اظهار داشت: در آزمون های کشش، مشخصه های متداول فولادهای دوفازی، انعطاف پذیری یکنواخت بالا را برای نمونه های دو فازی نشان داد.

مظاهری ادامه داد: خواص مکانیکی نمونه هایی با ساختار دو فازی فوق ریزدانهِ جدید، نسبت به نمونه اولیه افزایش چشمگیری داشت به نحوی که علاوه بر استحکام کششی، انعطاف پذیری یکنواختی حاصل شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تعادل استحکام انعطاف پذیری فولادهای دو فازی توسعه داده شده، در مقایسه با کارهای قبلی و فولادهای تجاری کاربردی در صنایع خودروسازی با استحکام بالا ظرفیت بالایی برای جایگزینی گریدهای تجاری را نشان دادند.

وی افزود: حاصل این پژوهش نشان داد که می توانیم استحکام و انعطاف پذیری فولاد دوفاز را نسبت به نمونه های تجاری موجود در بازار افزایش دهیم.