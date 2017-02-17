قابلیت جدید فیس بوک برای شغل یابی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، تاکنون قابلیت های مختلف فیس بوک روی زندگی اجتماعی افراد تاثیرگذار بوده است. اکنون این شرکت تصمیم دارد علاوه برکمک به روابط اجتماعی به اشتغال کاربرانش نیز کمک کند.

این شبکه اجتماعی خدمت جدیدی را برای کمک به شرکت هایی با حجم کوچک و متوسط به کار گرفته و به آنان کمک می کند نیروی انسانی مورد نیاز خود را بیابند. این بخش یعنی یافتن کارمندان شایسته برای کسب و کار های کوچک، یکی از حوزه هایی است که شبکه هایی مانند لینکداین تاکنون به آن نپرداخته است.

درهمین راستا فیس بوک ابزاری برای جستجو در پست های مربوط به فرصت های شغلی در صفحات تجاری، اخبار و بوک مارک های «Jobs»( مشاغل) ساخته است.

براساس تحقیقات نیمی از نیروی کار آمریکا درکسب و کارهای کوچک مشغول به کار هستند. این درحالی است که ۴۰ درصد از صاحبان کسب وکارهای کوچک در این کشور با چالش یافتن نیروی انسانی مناسب دست و پنجه نرم می کنند.