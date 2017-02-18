سولماز حصاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضورش در سریال «رو به راهم کن» که این روزها در شمال کشور در حال تصویربرداری است، گفت: موضوع این سریال درباره زن جوانی به نام سارا، مهندس زمین شناسی است که برای تحقیقاتی به همراه همسرش به روستایی در شمال کشور می رود.

وی ادامه داد: شوهر سارا نویسنده و روانشناس است و او هم از این فرصت تحقیقاتی استفاده می کند تا در حدود یک ماه رمان بنویسد. در ادامه داستان در هر قسمت اتفاقاتی برای این زوج رخ می دهد که قصه را پیش می برد.

این بازیگر همچنین به دغدغه های این سریال اشاره و بیان کرد: سارا شخصیت اصلی داستان می خواهد، بداند چرا کشاورزها زمین های خود را می فروشند و به شهر می آیند و در این زمینه با مردم روستا هم زبان می شود.

بازیگر «رو به راهم کن» با اشاره به لوکیشن سریال در شمال کشور اظهار کرد: سوادکوه و برخی از روستاهای نزدیک به آن لوکیشن کار ما هستند و این مناطق به قدری زیباست که با وجود فصل زمستان زمانی که به اینجا وارد شدم احساس کردم بهشت است.

حصاری درباره کار در روستا و سختی های آن توضیح داد: حضور در این روستا به حس من برای نقشم کمک زیادی کرد، هرچند که با مشکلات بسیاری روبه رو شدیم از جمله اینکه راه ها درست نشده بود، برف بود و حتی شرایط آب و هوایی در هر روز با روز قبل متفاوت می شد.

بازیگر سریال «آسمان من» درباره کار در این شرایط آب و هوایی ادامه داد: ما به دلیل برف و بارانی بودن هوا و همچنین سُر بودن زمین ها بارها زمین خوردیم و دایم باید لباس هایمان را عوض می کردیم.

وی درباره سریال هایی که بیشتر در فضاهای آپارتمانی ساخته می شوند، گفت: بودجه های سریال ها خیلی کم است و تهیه کننده ها مجبور هستند آثار خود را بیشتر در لوکیشن های آپارتمانی بسازند چون تعدد لوکیشن باعث هزینه بیشتر می شود و باید این هزینه ها تامین شود.

حصاری در پایان درباره حضورش در سریال های تلویزیون و اینکه فکر می کند چه زمانی نتیجه کارش را خواهد دید، اظهار کرد: من حدود هشت سریال بازی کرده ام که در آنها نقش های اصلی را بر عهده داشتم. با این حال از بسیاری از بازیگران صبورتر هستم و فکر می کنم باید منتظر باشم تا دیده شوم و این اتفاق هر وقت که خدا بخواهد رخ می دهد.

«رو به راهم کن» در شبکه یک با مشارکت معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی به کارگردانی هانی اکبری و تهیه کنندگی حمید نوبهار در حال تولید است.