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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۲۱

اعضای کمیته مرکزی انتخابات حزب اعتماد ملی معرفی شدند

اعضای کمیته مرکزی انتخابات حزب اعتماد ملی معرفی شدند

اسامی اعضای کمیته مرکزی انتخابات حزب اعتماد ملی از سوی رئیس کمیته انتخابات این حزب اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حزب اعتماد ملی، اسامی اعضای کمیته مرکزی انتخابات این حزب در جلسه هم اندیشی ستادهای انتخاباتی توسط مهدی رسول پناه رئیس کمیته انتخابات اعلام شد.

بر اساس این گزارش، «مهدی رسول پناه، الیاس حضرتی، رسول مهرپرور ، اسماعیل دوستی، قربانعلی قائمی ، حمیدرضا کارگر ، سامان سلیمانی مرند، محسن رفیعی فر، حمید عزیزیان، رحمت الله خسروی، منوچهر گودرزی، رضا ولدبیگی، مریم علیزاده، مهرانگیز مروتی و نجمه گودرزی» اعضای این کمیته را تشکیل می دهند.

حزب اعتماد ملی ایران از احزاب اصلاح طلب است که در اسفند ماه سال ۱۳۸۴ اعلام موجودیت کرد.

کد مطلب 3909649

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