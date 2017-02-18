فرار دقیقه ۹۶ بایرن مونیخ از شکست/ پیروزی امیدوار کننده وردربرمن

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ روز شنبه در چارچوب هفته بیست و یکم رقابتهای بوندس لیگا در زمین هرتابرلین به میدان رفت و برابر این تیم به تساوی یک بر یک دست پیدا کرد.

گل نخست این بازی را وداد ایبیشویچ (۲۲) به ثمر رساند. در حالی که داور بازی وقت های اضافه زیادی را محاسبه کرده بود بایرن مونیخ از این فرصت استفاده کرد و روی ضربه لواندوفسکی در دقیقه ۹۶ به گل تساوی دست یافت. بایرن مونیخ با این تساوی ۵۰ امتیازی شد. شاگردان آنچلوتی با وجود این تساوی همچنان مقتدرانه صدرنشین هستند.

تیم وردربرمن با هدایت الکساندر نوری در زمین ماینتس پیروزی ارزشمند ۲ بر صفر را کسب کرد تا ۱۹ امتیازی شود و به فرار از سقوط امیدوار بماند. این تیم در رده پانزدهم جدول قرار دارد.

دورتموند نیز در جدال خانگی برابر وولفسبورگ با نتیجه ۳ بر صفر به برتری دست یافت تا جمع امتیازاتش را به عدد ۳۷ برساند و به رده سوم جدول صعود کند. در این بازی هم اثری از اشکان دژاگه در فهرست تیم وولفسبورگ نبود. این تیم با ۲۲ امتیاز همچنان شرایط نامساعدی در پایین جدول بوندس لیگا دارد.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به این شرح است:

* هوفن هایم ۲ - دارمشتات صفر

* فرانکفورت صفر - اینگول اشتات ۲

* دورتموند ۳ - وولفسبورگ صفر

* ماینتس صف - وردربرمن ۲

* هرتابرلین یک - بایرن مونیخ یک