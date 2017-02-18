به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور در نشست خبری که صبح امروز در محل روابط عمومی کل سپاه برگزار شد، اظهارداشت: نیروی زمینی سپاه از سالهای گذشته مسئولیت ایجاد امنیت در شمالغرب و غرب کشور را بر عهده داشت و از سال ۸۸ جنوب شرق هم به نیروی زمینی واگذار شد.

وی با بیان اینکه در سالهای قبل وضعیت ناامنی در شمالغرب و غرب کشور داشته ایم افزود: ضد انقلاب از وضعیت سوء استفاده کرده بود و ما از سال ۹۰ کار را شروع کردیم و درگیری های متعددی را با عناصر ضد انقلاب در مناطق مختلف مثل جاسوسان داشتیم و بخش وسیعی از مناطق شمالغرب کشور بازپسگیری شد و اشراف اطلاعاتی کامل بر مرزها و ضد انقلاب داریم.

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: در سال ۹۵ چندین رزمایش عمده برگزار شد. پیامبر اعظم ۱۰ در جنوب شرق و امام علی در منطقه غرب کشور از این جمله است.

پاکپور از برگزاری رزمایش پیامبر اعظم ۱۱ در منطقه مرکزی و شمال شرق کشور خبر داد و افزود: رزمایش راکتی آن در مناطق مرکزی دوم اسفند آغاز خواهد شد و رزمایش دفاع از کوی و برزن توسط گردان های بیت المقدس و امام حسین بسیج و رزماشی توپخانه ای برد بلند آن در ادامه برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: چهارشنبه با رزمایش لشکر پیاده تیپ زرهی، یگان های پهپاد و جنگال مرحله پایانی رزمایش انجام می شود.

سردار پاک پور ادامه داد: در جنوب شرق کشور زمانی که ماموریت به نیروی زمینی سپاه واگذار شد عمق عملیات ها به ۲۰۰، ۳۰۰ کیلومتری داخل کشور کشانده شده بود. به دنبال اقدام برای برطرف کردن این مشکلات محرومیت زدایی و ایجاد امنیت توسط مردم بومی منطقه نیز در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه ما اکثر مسائل امنیتی منطقه را در جنوب شرق به مردم سپردیم، گفت: هم اکنون ۷۰ درصد امنیت این منطقه بومی است و توسط مردم انجام می شود؛ امنیتی که الان در منطقه وجود دارد مرهون اقدامات مردمی در منطقه است.

وی با اشاره به تشکیل هوانیروز سپاه پاسداران به عنوان یکی از اقدامات سپاه در سال جاری گفت: توان هوافضا در این حوزه به نیروی زمینی سپاه منتقل شد. ایجاد پایگاه ها و ارتقای پایگاه های ثابت آغاز شده و بر روی سیستم های ناوبری بالگردها نیز کار می کنیم.

سردار پاک‌پور با تاکید بر اینکه تجهیزات مورد نیاز ما توسط سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه تولید می شود ادامه داد: با توجه به ماموریت های نیروی زمینی و نیاز به به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین امروزه تمام ماموریت های نیروی زمینی سپاه چه در حوزه شناسایی و چه رزمی توسط سازمان پهبادی انجام می شود که شامل انواع پهبادها مثل پهبادهای انتحاری است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: گروه های ضدانقلابی که سال های سال از فاز نظامی دور شده بودند توسط سازمان های فرامنطقه ای و برخی کشورهای اطراف خلیج فارس دوباره اعلام کرده اند که وارد فاز نظامی شده اند و اقدامات شان را از ابتدای امسال شروع کرده اند و اولین درگیری نیز در اشنویه توسط یک تیم ۱۲ نفره انجام شد که به هلاک رسیدند؛ با این گونه اقدامات برخورد سخت می کنیم.

وی از انجام حدود ۴ هزار و ۳۵ طرح معیشتی و محرومیت زدایی در جنوب شرق کشور خبر داد و گفت: بیمارستان های صحرایی نیز در این مناطق و شمال غرب توسط نیروی زمینی سپاه برپا شده است.

سردار پاک‌پور در خصوص تهدید آمریکایی ها مبنی بر حمله به ایران گفت: دولتمردان آمریکا باید خیلی عاقل باشند و دست به تهدید ایران نزنند؛ چون همه دنیا اذعان دارند که آمریکایی ها نمی توانند چنین کاری انجام دهند و بعید است بخواهند این اقدام را صورت دهند؛ چون غیرعقلانی است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اوضاع اطراف ایران نظیر کشورهایی مانند عراق چگونه است، تصریح کرد: در شمال عراق تا سردشت با عناصر غیردولتی عراق طرف هستیم و حاکمیت نیز از سوی دولت عراق در این مناطق وجود ندارد. البته ما در مناطق مرزی خودمان مستقریم و حتی بر آن سوی مرز اشراف اطلاعاتی داریم؛ حدود ۷۰ درصد اشراف اطلاعاتی ما نسبت به قبل افزایش پیدا کرده و بر عناصر تروریستی آن سوی مرزها مسلطیم.

وی گفت: اخیرا شنیدیم عناصر داعش در استان دیاله اقدام تروریستی داشته اند اما این اقدامات به سمت مرزهای ما نبوده است.

سردار پاک‌پور در ادامه درباره کمک های مستشاری ایران به برخی کشورها تصریح کرد: ما با کشورهای مختلفی ارتباط داریم و برخی درخواست کمک های مستشاری دارند که این موارد از گذشته وجود داشته و هم اکنون هم ادامه دارد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به برخی درگیری ها در کشورهای حوزه مقاومت گفت: این درگیری ها زمینی و حتما از نیروی زمینی نیز افرادی برای کمک مستشاری به آنجا رفته اند.

وی در خصوص سیل های اخیر در جنوب شرق کشور گفت: کمک های زیادی توسط قرارگاه قدس در سیل اخیر در جنوب شرق انجام شد و چون در شمال شرق هم سیل آمده نفربرهایی که قرار است در رزمایش شرکت کنند هم اکنون مشغول امداد هستند.

سردار پاک‌پور در ادامه تصریح کرد: سمت و سوی همه اتفاقات پیرامون ما به سمت جمهوری اسلامی است اما اینکه به مرزهای ما نمی رسند دلیلش توان نیروهای ماست. در مرزهای جنوب شرق هر روز درگیریم و عناصر ضدانقلاب می آیند اما به دلیل استحکام مرزها و حضور نیروهای ما راه ورود پیدا نمی کنند. در شمال غرب کشور و در آن سوی مرزها کنسولگری های زیادی ایجاد شده تا گروهک های مرده را زنده و علیه ما بشورانند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: حتما داعش دوست دارد کشور ما را ناامن کند اما از حد و حدودی که مقرر کرده ایم جلوتر نمی آیند و اگر بیایند منهدم می شوند. همانطور که در سال گذشته و امسال آمدند و منهدم شدند و حتی برخی نیز بازداشت شدند.

وی گفت: این اقدامات حاصل تلاش، جانفشانی ها و ثمره خون شهداست. هیچ کس تصور نمی کرد که ما در ارتفاعات بتوانیم نیرویی مستقر کنیم؛ در هیچ زمانی حتی دوران دفاع مقدس ما در ارتفاعات بالای ۳۸۰۰ متر نیرویی نداشته ایم؛ زیرا جاده ای وجود نداشت اما جاده ها احداث شده است تا امنیت ایجاد شود.

سردار پاکپور در پایان خاطرنشان کرد: اگر این اشراف اطلاعاتی را نداشتیم حتما عملیات های گسترده ای را علیه ما صورت می دادند.