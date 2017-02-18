آغاز جلسه هیات امنای صندوق ثبات بازارسرمایه با حضور طیب نیا

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه هیات امنای صندوق ثبات بازار سرمایه به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ساختمان این وزارتخانه تشکیل شد.

این صندوق به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس یکی از مواد قانون رفع موانع تولید شکل می گیرد که در آن قانون تصریح بر ایجاد صندوق ثبات بازار سرمایه به عنوان یک تکلیف قانونی شده است.

اعضای صندوق ثبات بازار سرمایه را سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی تشکیل می دهند.

در واقع این صندوق در راستای جلوگیری از نوسانات و ریسک شرایط خاصی که در بازار سرمایه بوجود می آید تشکیل می شود و قرار است همچون صندوق هایی که پشتیبانی و حمایت از اقتصاد کشور را صورت می دهند، به ثبات در بازار سرمایه و جلوگیری از نوسانات خیلی زیاد و حرکات انفجاری در این بازار کمک کند.