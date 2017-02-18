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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۱

مهر خبر می دهد؛

آغاز جلسه هیات امنای صندوق ثبات بازارسرمایه با حضور طیب نیا

آغاز جلسه هیات امنای صندوق ثبات بازارسرمایه با حضور طیب نیا

جلسه هیات امنای صندوق ثبات بازار سرمایه با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس در وزارت اقتصاد آغاز شد. این صندوق قرار است چتر ثبات را بر سر بورس باز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه هیات امنای صندوق ثبات بازار سرمایه به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ساختمان این وزارتخانه تشکیل شد.

این صندوق به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس یکی از مواد قانون رفع موانع تولید شکل می گیرد که در  آن قانون تصریح بر ایجاد صندوق ثبات بازار سرمایه به عنوان یک تکلیف قانونی شده است.

اعضای صندوق ثبات بازار سرمایه را سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی تشکیل می دهند.

در واقع این صندوق در راستای جلوگیری از نوسانات و ریسک شرایط خاصی که در بازار سرمایه بوجود می آید تشکیل می شود و قرار است همچون صندوق هایی که پشتیبانی و حمایت از اقتصاد کشور را صورت می دهند، به ثبات در بازار سرمایه و جلوگیری از نوسانات خیلی زیاد و حرکات انفجاری در این بازار کمک کند.

کد مطلب 3910009

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