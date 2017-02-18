به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مطلبی که با عنوان «مرزهای نظارت و صیانت در عرصه فرهنگ» در وبسایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده، آورده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وظایف متعدد و معاونتها و سازمانهای متنوع، تلاش میکند تا در منظومه فرهنگی نظام اسلامی، با فراهم آوردن بسترهای لازم برای تحقق گفتوگو، فضای گفتمانی جدیدی را در عرصه فرهنگ ایجاد کند. در این فضای گفتمانی، کسی به فکر حذف دیگری نیست و اثبات خود را در نفی دیگری و پیروزی خود را در شکست دیگری تعریف نمیکند. لازمه شکلگیری چنین فضایی، ایجاد ثبات و آرامش و دوری از تنش و منازعه است.
وی اضافه کرده است: ما امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات و آرامش برای فائق آمدن بر مشکلات و ارتقای همدلی و انسجام و وحدت ملی نیاز داریم. در چنین فضایی است که میتوان به کاهش تصدیگری و واگذاری امور فرهنگی به اصحاب فرهنگ امیدوار بود. خوشبختانه در طول سه سال گذشته عرصه فرهنگی کشور از فضای سخت و متصلب دستورالعملی و بخشنامهای فاصله گرفته و به فضای مذاکره و گفتوگو نزدیکتر شده است.
به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تداوم این روند میتواند تحول بزرگی در عرصه مدیریت فرهنگی ایجادکند و ما را از نظام «بایدها» به نظام «باورها» رهنمون سازد. البته نباید فراموش کنیم که تأکید بر نظام باورها مبتنی بر اصالت امر انسانی، اخلاقی و ارتقای سطح فضیلت و معرفت و مبانی فلسفی انسان شناختی است که قرآن کریم و رسول گرامی اسلام ما را بدان فراخواندهاند. همچنان که نظام بایدها نیز به عنوان کاربستی برای نظمپذیری جامعه و صیانت از ارزشهای بنیادین حاکم بر نظام ایدئولوژیک، واقعیتی غیرقابل انکار است.
صالحی امیری در ادامه آورده است: بر این اساس در مراسم جشن کتاب سال بیان کردم که در فضای گفتوگویی حاصل شده، دیگر نیازی به اعمال و اعلام خطوط قرمز در عرصه نشر نیست و با گفتوگو و تفاهم با صاحبان آثار، وضعیتی پدید آمده که خود ناشران به ملاحظات و مرزبندیها آگاهی حداکثری یافتهاند و در این زمینه با کمترین اعمال نظارت روبهرو هستیم و شرایط قابل مقایسه با قبل از دولت یازدهم نیست.
وی سپس به ارزیابی بازتاب رسانهای این بخش از اظهاراتش در آئین اختتامیه جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران پرداخته و تاکید کرده است: متأسفانه نقل ناقص این صحبت باعث شد تا به اشتباه این تلقی صورت بگیرد که دستگاه فرهنگی دولت یازدهم از خطوط قرمز عبور کرده است که این برداشت به هیچ وجه صحیح نیست. ما به طور طبیعی دارای مرزبندیهای روشن برای انتشار و اشاعه فرهنگ و اندیشه هستیم و هیچ یک از نخبگان و صاحبنظران باور ندارند که مطالب خلاف عفت عمومی و وحدت ملی یا متونی که به شکاف قومی و تفرقه مذهبی یا گسترش خشونت و ترویج خیانت دامن میزند، مجوز نشر بگیرند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: در سایه درخت تنومند انقلاب اسلامی که با خون پاک شهیدان این سرزمین آبیاری شده، امروز ایران اسلامی با عزت و اقتدار و در اوج امنیت و آرامش به سر میبرد و هرگز اجازه نخواهیم داد که احدی به این سرزمین الهی دستدرازی کند. امام راحل و مقام معظم رهبری، ارزشهای اسلامی و وحدت ملی خطوط قرمز و خدشهناپذیر ما هستند و مجموعه دستگاههای فرهنگی بهویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه حفاظت و صیانت از این امانت گرانقدر را عهدهدار هستند.
وی در عین حال تاکید کرد: دولت تدبیر و امید اجازه نمیدهد تا نگاههای متحجرانه و جزماندیشانه، مسیر انقلاب را دچار انحراف کنند یا سختگیریهای خارج از موازین قانونی و شرعی، جوانان را بدبین و ما را از فضای گفتوگویی و تفاهم دور کند. هم ولنگاری فرهنگی و هم جزماندیشی خطراتی است که فرهنگ غنی ما را تهدید میکنند و بیتردید دستهایی در کار است تا ما را از داشتههای فرهنگیمان محروم سازد و همان طور که مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود به مسأله جنگ فرهنگی اشاره کردند، باید بیش از هر زمان دیگری از سرمایه فرهنگی خود مراقبت کنیم و همچنان که در زمان اخذ رأی از مجلس شورای اسلامی بیان کردم، راه صیانت از فرهنگ را جز این نمیدانم: «نه جزماندیشی، نه ولنگاری، اعتدال فرهنگی.»
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