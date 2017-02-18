برنامه ۱۰ روز آینده استقلال برای لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران امروز آخرین روز حضورشان در تهران است. این تیم بعد از ظهر امروز از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) تهران را به مقصد دوبی ترک می‌کند تا برای بازی روز دوشنبه‌اش مقابل الاهلی امارات آماده شود.

با توجه به این که دیدار بعدی آبی پوشان در لیگ قهرمانان آسیا با تیم التعاون، نماینده کشور عربستان به میزبانی استقلال است و از آنجایی که این دیدار در کشور عمان برگزار خواهد شد، آبی پوشان از امارات به تهران بازنخواهند گشت و تمرینات شان را در همانجا دنبال می کنند تا روزی که عازم مسقط پایتخت کشور عمان شوند.

استقلال و التعاون روز نهم اسفند ماه با هم دیدار می‌کنند و آبی پوشان فردای آن بازی به تهران باز خواهند گشت. به این ترتیب تیم استقلال ۱۰ روز خارج از کشور خواهد بود تا بعد از دو بازی مقابل الاهلی امارات و التعاون عربستان به تهران بازگردد.

آبی پوشان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا نخستین بازی شان را از ساعت ۱۹:۴۵ روز دوشنبه دوم اسفند ماه مقابل تیم الاهلی امارات در این کشور انجام خواهند داد.