  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۴

برنامه ۱۰ روز آینده استقلال برای لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد

برنامه ۱۰ روز آینده استقلال برای لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد

آبی پوشان با توجه به دو بازی پی در پی در امارات و عمان ده روز از تهران دور خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران امروز آخرین روز حضورشان در تهران است. این تیم بعد از ظهر امروز از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) تهران را به مقصد دوبی ترک می‌کند تا برای بازی روز دوشنبه‌اش مقابل الاهلی امارات آماده شود. 

با توجه به این که دیدار بعدی آبی پوشان در لیگ قهرمانان آسیا با تیم التعاون، نماینده کشور عربستان به میزبانی استقلال است و از آنجایی که این دیدار در کشور عمان برگزار خواهد شد، آبی پوشان از امارات به تهران بازنخواهند گشت و تمرینات شان را در همانجا دنبال می کنند تا روزی که عازم مسقط پایتخت کشور عمان شوند. 

استقلال و التعاون روز نهم اسفند ماه با هم دیدار می‌کنند و آبی پوشان فردای آن بازی به تهران باز خواهند گشت. به این ترتیب تیم استقلال ۱۰ روز خارج از کشور خواهد بود تا بعد از دو بازی مقابل الاهلی امارات و التعاون عربستان به تهران بازگردد.

آبی پوشان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا نخستین بازی شان را از ساعت ۱۹:۴۵ روز دوشنبه دوم اسفند ماه مقابل تیم الاهلی امارات در این کشور انجام خواهند داد. 

کد مطلب 3910208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها