تمام پروازهای امروز فرودگاه رشت لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، تا اطلاع ثانوی و به دلیل ادامه بارندگی پروازهای فرودگاه رشت امروز انجام نمی‌شود؛ این گزارش حاکی از آن است که ارتفاع برف در فرودگاه رشت به بیش از یک متر رسیده است.

این شرکت از مسافران درخواست کرد که با توجه به ناپایداری شرایط جوی، بارش برف و باران و متغیر بودن وضعیت جوی در برخی مناطق کشور، پیش از حضور در فرودگاه‌ها، ضمن تماس با اطلاعات پرواز فرودگاه مورد نظر یا ارتباط با اطلاعات پرواز به شماره ۱۹۹، تغییرات احتمالی در برنامه پروازی خود را دریافت و برابر آن، برنامه‌ریزی نمایند.

مسافران فرودگاه امام نیز از طریق شماره ۰۹۶۳۳ می‌توانند وضعیت پرواز خود را جویا شوند.

گفتنی است که کلیه فرودگاه‌های کشور عملیاتی است و برای مقابله با شرایط جوی نامناسب در آمادگی کامل هستند.