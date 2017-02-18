به گزارش خبرنگار مهر، حمید قبادی دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، پیش از ظهر امروز شنبه 30 بهمن‌ماه در نشست رسانه‌ای ششمین جشنواره مد و لباس فجر در تالار وحدت، به ویژگی‌های این دوره اشاره و بیان کرد: فراخوان ششمین جشنواره آذر ماه امسال منتشر شد و ما برای انتشار این فرخوان با ۵۰ نفر از صاحب نظران، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی در حوزه مد و لباس چون انجمن طراحان پارچه و لباس، اتحادیه پوشاک، اتحادیه سراجان و اتحادیه چرم و همچنین وزارتخانه هایی چون آموزش و پرورش و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشورت کردیم.

دبیر کارگروه مد و لباس کشور در ادامه بیان کرد: ۸ بخش در این دوره از جشنواره به اجرا درمی آید که مهمترین آن بخش طراحی است. ما بخش طراحی پارچه را داریم که در این قسمت بیش از ۳۱۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده و تعداد این آثار نسبت به دوره قبل از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. طراحی کیف و کفش و طراحی زیورآلات از دیگر بخش‌های ششمین جشنواره مد و لباس فجر است چرا که زیورآلات از جمله ابزارهایی است که از طریق آن می‌توان نمادها و نشانه‌هایی را به مخاطب منتقل کرد که با فرهنگ ما هیچ هماهنگی ندارد به همین خاطر سال گذشته این بخش را به جشنواره مد و لباس فجر اضافه کردیم و امسال بیش از هزار اثر در این بخش به دست ما رسیده است.

قبادی با اشاره به بخش مسابقه طراحی زنده لباس گفت: یکی از مشکلاتی که همواره به آن اشاره می‌شد عدم ارتباط میان طراحان و تولیدکنندگان بود، ما در این بخش طراحی لباس اجتماع برای بانوان، طراحی بالاپوش (پیراهن مردانه) و همچنین محصولات عفاف و حجاب را داریم. حدود ۹۰ گروه در این بخش شرکت می‌کنند و هر گروه سه نفر شامل طراح، الگوساز و دوزنده را در بر می گیرند.

دبیرکارگروه مد و لباس کشور همچنین بیان کرد: ۵ هزار و ۲۰۰ اثر به ششمین دوره از جشنواره مد و لباس فجر رسیده که از این میان حدود ۲۵۰ اثر در برابر دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرند. هزار نفر در بخش طراحی لباس و هزار و ۳۰۰ نفر در بخش طراحی پارچه، کیف و کفش و زیورآلات شرکت کرده‌اند؛ به نوعی ۲۳۰۰ طراح به بخش‌های مختلف ششمین جشنواره مد و لباس فجر آمده‌اند.

قبادی با اشاره به اینکه مقالات و پایان‌نامه‌های ارائه شده در بخش علمی دانشگاهی در مجموعه آزادی به نمایش درمی‌آیند، گفت: خوشبختانه دانشگاه‌های ما به سمتی می‌روند که پاسخگوی نیاز جامعه باشند به همین خاطر مقالات و پایان‌نامه‌های ارائه شده در بخش علمی دانشگاهی جنبه کاربردی دارند و آثار برگزیده در این قسمت در مجموعه آزادی به نمایش گذاشته می‌شوند علاوه‌بر این همزمان با ششمین جشنواره مد و لباس فجر ۳۲ نشست تخصصی برگزار می‌شود تا مشکلات و کاستی‌های موجود در این قسمت مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

دبیر کارگروه مد و لباس کشور از اختصاص جشنواره‌ای مستقل برای پوشاک کودک و نوجوان خبر داد و افزود: بالغ بر ۳۵۰ اثر در این بخش به دست ما رسیده که ما تنها امکان نمایش ۲۰ اثر را داریم به همین خاطر بر آن شدیم تا در سال ۱۳۹۶ جشنواره مستقلی را برای پوشاک کودک و نوجوان برگزار کنیم؛ چرا که طراحی لباس برای نوجوانان از اهمیت بسیار برخوردار است.

قبادی به داوران بخش‌های مختلف جشنواره اشاره و بیان کرد: در ششمین جشنواره مد و لباس فجر به انتخاب رسانه برتر خواهیم پرداخت و مهدی فرجی رئیس پیشین شبکه یک، آشتیان زاده رئیس گروه اجتماعی شبکه دو و حامد جوادزاده تهیه‌کننده تلویزیون گزارش‌های رادیویی و تلویزیونی و سعدی مدیرمسئول جهان صنعت، کیوان امجدیان مدیر فرهنگی خبرگزاری فارس و سیدعلی کاشفی خوانساری داوران بخش خبرگزاری‌ها و رسانه‌های نوشتاری هستند.

دبیر کارگروه مد و لباس کشور با اشاره به بخش بین‌الملل ششمین دوره از جشنواره گفت: کشورهای فرانسه، ویتنام، هند، تونس، مراکش و نمایندگانی از روسیه و ایتالیا در این دوره از جشنواره شرکت کرده اند اما ما اجازه حضور برندهای خارجی را نداده‌ایم چرا که جشنواره ظرفیتی است که دلمان می‌خواهد در اختیار برندهای داخلی قرار بگیرد و به نفع منافع ملی باشد.

قبادی به رونمایی از سند لباس حلال اشاره و بیان کرد: در این دوره از جشنواره از «سند لباس حلال» رونمایی می‌کنیم و خوشحالیم که توجه به مد و لباس ایرانی اسلامی در حال فراگیر شدن است و استان‌های مختلف کشور به این مساله توجه دارند تا آنجا که تا پایان سال جاری ۵۲ نمایشگاه استانی در سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گفته دبیر کارگروه مد و لباس کشور، اهمیت به صنعت نساجی یکی دیگر از مواردی است که در ششمین جشنواره مد و لباس فجر مورد توجه قرار می‌گیرد. از این رو در بخش مسابقه طراحی لباس از پارچه های ایرانی استفاده می شود و همچنین در قسمت طراحی پارچه ظرفیت های صنعت نساجی در ایران معرفی خواهد شد.

قبادی همچنین بیان کرد: در این دوره از جشنواره بخش «ویترین ملی» در تالار وحدت و برج میلاد به اجرا درمی آید همچنین در برج میلاد ۲۵ برند ایرانی به عرضه محصولات خود می‌پردازند.

دبیر کارگروه مد و لباس کشور در پاسخ به چرایی حذف شوی زنده لباس گفت: حواشی این ماجرا بسیار زیاد بود به همین خاطر بر آن شدیم که حذف موضوع را در کشور اعلام کنیم دلایل قانونی متعدد و ملاحظات بسیار در این زمینه وجود داشت که نفی این مساله را تایید می‌کرد به همین خاطر تصمیم گرفتیم شوی زنده لباس را از جشنواره حذف کنیم ضمن اینکه بر اساس آخرین گزارش‌های دانشگاهی این مساله ۳ درصد ارزش افزوده را در صنعت مد و لباس به دنبال دارد؛ به همین خاطر حذف این مساله را از جشنواره مد و لباس اعلام کردیم.

قبادی روسیه را یکی از کشورهای هدف برای صنعت مد و لباس دانست و افزود: یکی، دو موسسه در این کشور اعلام آمادگی کرده اند که از لباس های ایرانی اسلامی استقبال و حمایت می کنند همچنین نمایندگان کشور روسیه در جشنواره مد و لباس حضور دارند.

پس از آن شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک هم به مواردی اشاره و بیان کرد: هدف ما این بوده که در این دوره از جشنواره طراحان و تولیدکنندگان از پارچه ایرانی استفاده کنند همچنین قرار است از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت با ورود کالای خارجی مقابله شود.

او در ادامه به ضرورت توجه سیاستمداران و هنرمندان از لباس ایرانی اسلامی اشاره و بیان کرد: کارگروه مد و لباس دستورالعملی را تدوین و به نهادهای مختلف ابلاغ کرده است امیدوارم هنرپیشه ها و سیاستمداران ما به پوشاک ایرانی اسلامی توجه بیشتری داشته باشند.

ششمین جشنواره مد و لباس کشور از سوم اسفند ماه در تالار وحدت، برج میلاد و مجموعه آزادی برگزار می‌شود.