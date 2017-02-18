کشف ۱۳۳ کیلوگرم تریاک در درگیری با قاچاقچیان مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوستعلی جلیلیان گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ایرانشهر در راستای مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ با استفاده از اقدامات اطلاعاتی و شگردهای خاص پلیسی، از قصد قاچاقچیان برای انتقال مقادیری مواد مخدر از محور بمپور به شهرستان ایرانشهر مطلع شدند.

وی ادامه داد: پس از شناسایی دقیق محل انتقال مواد، بلافاصله پس از هماهنگی قضائی تیم های عملیاتی پلیس به محل مورد نظر اعزام شدند.

جلیلیان تصریح کرد: پس از حضور ماموران در منطقه و انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق شدند یک دستگاه پژو ۴۰۵ با دو سرنشین را شناسایی و به خودرو مذکور دستور ایست دادند اما سوداگران مرگ با مشاهده ماموران اقدام به تیراندازی و فرار کردند که در یک عملیات تعقیب و گریز با توجه به آتش شدید پلیس، خودرو را در یکی از روستاها رها کرده و با استفاده از ازدحام جمعیت و مسکونی بودن منطقه، متواری شدند و ماموران در بازرسی از این خودرو توقیفی، ۱۳ بسته ۱۰ کیلویی به میزان ۱۳۳ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر ضمن اشاره به تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری این قاچاقچیان، خاطرنشان کرد: یکی از ماموریت های مهم پلیس، مبارزه با هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر به عنوان بلای خانمان سوز جامعه است و سوداگران مرگ بدانند که برخورد نیروی انتظامی در این راستا محکم و قاطع خواهد بود.