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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

کشف ۳۰ کیلوگرم تریاک در رامهرمز

کشف ۳۰ کیلوگرم تریاک در رامهرمز

اهواز ـ فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز از کشف بیش از ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و دستگیری ۲ سوداگر مرگ در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هدایت شهبازی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در راستای برخورد با قاچاقچیان و عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر، ماموران مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان رامهرمز با همکاری یکدیگر و انجام اقدامات فنی و پلیسی، موفق به شناسایی یک محموله مواد مخدر شدند که در یک منزل روستای اطراف نگهداری می‌شد.

وی افزود: ماموران پلیس پس از شناسایی سوداگران مرگ، با هماهنگی قضائی از مخفیگاه متهمان بازدید کردند که در بررسی به‌عمل‌آمده، مقدار ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز گفت: در این رابطه ۲ نفر از سوداگران مرگ دستگیر و به مقر پلیس دلالت داده شدند.

سرهنگ شهبازی با تأکید بر عزم راسخ پلیس در مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با همکاری دستگاه قضائی و بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، با قاچاقچیان و سوداگران مرگ قاطعانه برخورد می‌کند.

کد مطلب 6962258

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