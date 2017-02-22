به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه عیدانه صنایع دستی، از ۲۸ بهمن تا اول اسفند در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد و هنرمندان صنایع‌دستی از سراسر کشور در آن شرکت کردند. یکی از مسایل مطرح شده در ارتباط با این نمایشگاه این بود که قیمت آثار ارائه شده در آن به نسبت نمایشگاه های پیشین بالاتر بود.

بهمن نامورمطلق، در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این مساله گفت: تیم کارشناسی ما در حال بررسی قیمت‌ها و کیفیت محصولات ارائه شده است که حاصل این بررسی در قالب گزارش ارائه می شود اماچون کیفیت آثار بالا رفته طبیعتا قیمت هم بالا می‌رود.

معاون صنایع‌دستی کشور، تنوع را یکی از ملاک‌های نخستین نمایشگاه عیدانه صنایع دستی دانست و افزود: ما کوشیدیم تا در این نمایشگاه هم به ارائه محصولات متنوع بپردازیم و نیازها و سلیقه های مختلف را پوشش دهیم هم طبقات مختلف اقتصادی و قدرت خریدشان را در نظر بگیریم. از این رو، این نمایشگاه هم رشته‌های مختلف صنایع دستی چون گلیم و گبه و سفال و شیشه و مینا و قلمزنی و چرم را شامل می شد و هم مراجعه کنندگان می‌توانستند به خرید آثاری متناسب با داشته خود از ۱۰ هزار تا ۲۰۰ میلیون تومان بپردازند. اما هئف اصلی ما این است که با حمایت از هنرمند، فروش و میزان تولید را بالا ببریم تا قیمت تمام شده کاهش پیدا کند.

نامورمطلق به ضرورت سلیقه‌شناسی اشاره و بیان کرد: بعضی تولیدکنندگان در نمایشگاه صنایع دستی، از فروش خوبی برخوردار بودند چون سلیقه‌شناسی کردند و پسند مخاطب خود را درنظر گرفتند. اصلا یکی از علت‌های برگزاری این نمایشگاه، همین است که هنرمندان با سلیقه مخاطب خود آشنا شوند و ببینند کسانی که از فروش بالا برخوردارند چه می کنند و رمز و راز موفقیت شان کدام است؟

معاون صنایع‌دستی کشور در پاسخ به این که بهتر نیست نمایشگاه‌های تخصصی برگزار شود تا بخش‌هایی چون دکوراسیون داخلی در آن نمایشگاه شرکت کنند گفت: ما باید یک نمایشگاه عمومی داشته باشیم تا مردم به آن مراجعه کنند. به عبارتی نمایشگاه‌های صنایع‌دستی ما یک فروشگاه بزرگ است و چه اشکالی دارد کسانی که به نمایشگاه می‌آیند در کنار یک گشت و گذار در نمایشگاه، آنچه را که می‌خواهند خریداری کنند؟ برای مثال، کسانی به همین نمایشگاه آمده بودند که قصد خرید نداشتند اما از غرفه‌های مختلف دیدن و خرید کرده بودند. پس ما نیاز داریم یک نمایشگاه عمومی داشته باشیم بعد در نمایشگاه‌های تخصصی مثل زیورآلات یا مبلمان که اتحادیه های مربوطه هم برگزار می کنند شرکت کنیم.