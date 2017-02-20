به گزارش خبرنگار مهر، به محض اینکه سوت آغاز بازی الاهلی با استقلال توسط پیتر گرین دمیده شود، هیجان به اوج خود برای مبارزه قرمز و آبی دیگری در خاور میانه آغاز می شود. مبارزه ای البته نامتعادل، چرا که الاهلی بازیکنان بسیار گران قیمتی را در ترکیب خود می بیند، بازیکنانی مثل آساموا ژیان، اورتون ریبرو، لیما و احمد خلیل که بهترین بازیکن آسیا در سال ۲۰۱۵ شد.

در واقع این بازیکنان هرکدام از چند صد هزار یورو تا چند میلیون یورو ارزش مالی دارند و البته که شاید اینها گران قیمت باشند اما دیگر بازیکنان الاهلی بازیکنان بسیار قدرتمندی محسوب نمی شوند و بولدوزر جوانی استقلال با همگونی که در همه پست ها دارد می تواند جلوی این تیم را حتی در خود امارات هم بگیرد.

ورزشگاه مدرن شیخ راشد قاعدتا جدال جذابی را در خود خواهد دید، جنگ جوانی و تعادل تیمی و تعصب با پول و ثروت تک گرایی با نام ها.

نورافکن و احمد خلیل

جدال های ویژه ای برای این دیدار پیش بینی می شود، جدال هایی که جذابند و می توان آنها را جداگانه بررسی کرد. به عنوان مثال شاید جدال نفر به نفر نورافکن با احمد خلیل را بتوان یکی از جذابیت های این دیدار دید. جدالی که روز بسیار سختی برای بهترین بازیکن سال آسیا خواهد ساخت همانطور که برای ژاوی چنین شبی ساخت، همانطور که برای سروش رفیعی شب سختی ساخت و حالا امثال آقای ژیان و خلیل و ریبرو و لیما هم با جوانی مواجه می شوند که نه زبانش که ساق پاهایش کار می کند و آنقدر می دود که اینها نمی توانند کارشان را انجام دهند.

فرشید اسماعیلی و اسماعیل الحمادی

جدال بعدی شاید در ساق پاهای بهترین پاسور این روزهای استقلال یعنی فرشید اسماعیلی رقم بخورد با اسماعیل الحمادی که هافبک دفاعی است آنها شاید فرشید اسماعیلی را نشناسند اما ما می شناسیم و می دانیم از فرشید ریزه و میزه هر کاری بر می آید، از گل زنی تا پاس گل با بیرون پا که در آسیا بسیار محدود و معدود است.

دیوپ و شاید جان واریو

نمی دانیم یارگیر دیوپ سنگالی در استقلال چه کسی خواهد بود اما این را می دانیم ایم مهاجم تا کنون ۱۷ گل برای الاهلی زده و بیشترین گل زده را داشته است. البته تجربه بازی با السد الاهلی نشان می دهد که استقلال می تواند کاری کند که هر مهاجمی در هجده قدم اصلا صاحب توپ نشود که خطرناک باشد یا نباشد. با این حال احتمال اینکه جان واریو مامور مهار دیوپ باشد هست باید دید منصوریان چگونه فکر می کند.

تمهیدات الاهلی

الاهلی امارات که می داند استقلال در دبی طرفداران زیادی هم دارد سعی کرده هواداران تیم خود را به ورزشگاه ده هزار نفری بکشاند، این تیم برای جلب نظر هواداران چند مرسدس بنز برای قرعه کشی میان هواداران در نظر گرفته و به نظر می رسد با این تمهیدات و البته اینکه هواداران استقلال به ورزشگاه خواهند رفت این ورزشگاه راس ساعت یک ربع به هشت به وقت ایران پر باشد.

مقایسه مالی

الاهلی امارات در خط حمله بازیکنان فوق العاده ای دارد که قیمت نجومی دارند. جمع قیمت بازیکنان خط حمله این تیم بیش از صد میلیارد تومان می شود در حالیکه کل بودجه استقلال در حدود ۳۵ میلیارد تومان می رسد. البته در امارات هزینه ها توسط تلویزیون های خصوصی و کپی رایت ها بر می گردد اما به دلیل ضعف قانونی در ایران این هزینه ها مسترد نمی شود اما به هر حال این را هم فراموش نکنید که در کنار این بازیکنان که نام بردیم باقی بازیکنان بسیار کند و معمولی هستند و استقلال به دلیل استفاده از جوان های سریع و توانایی که به میدان می فرستد مثل بنز صفر کیلومتری می ماند مقابل یاران ژیان گران اما ناهمگون. از پیش باخته در مقابل این تیم نخواهد بود.