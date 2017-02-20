به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۶، حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: برخی تکالیفی که در برنامه ششم آمده، در بودجه سال ۹۶ درج نشده و برای آنها اعتباری در نظر گرفته نشده است.
وی با انتقاد از افزایش استقراض در بودجه سال ۹۶ گفت: روند تأمین مالی در سالهای گذشته تا به امروز خطرناک بوده است و میزان استقراض خارجی افزایش یافته است.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه سال ۹۶ حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، گفت: هزینهها به شدت افزایش یافته، میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافته که این امر موجب افزایش نقدینگی در کشور میشود.
عضو کمیسیون برنامه مجلس، عدم ارائه جدول بدهیهای دولت را از اشکالات لایحه بودجه خواند و گفت: اصل سالانه بودن بودجه رعایت نشده و برخی احکام که مربوط به سالهای آینده است، در لایحه بودجه گنجانده شده است.
وی اظهار داشت: علاوه بر این صندوق توسعه ملی به خزانه دوم کشور تبدیل شده است. در حال حاضر بودجه کشور از دو محل خزانهداری کل کشور و صندوق توسعه ملی تأمین میشود که این اقدامی اشتباه است.
حاجیدلیگانی با انتقاد از عدم توجه به اصل جامعیت در لایحه بودجه ۹۶ تصریح کرد: دولت ۷۶ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانهها درآمد دارد، ولی فقط ۴۸ هزار میلیارد تومان آن در بودجه ذکر شده و ۲۸ هزار میلیارد تومان آن حتی در بودجه هم ذکر نمیشود.
وی گفت: در لایحه بودجه سال ۹۶، ۱۶ هزار میلیارد تومان به صورت آزاد به وزارت نفت اختصاص یافته است. به دولت نیز اجازه داده شده هر موقع که خواست، خودش بودجه را بدون ارائه لایحه اصلاح کند.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از سال ۸۳ تا امروز بودجه جاری کشور ۱۱ برابر افزایش یافته، در حالی که بودجه عمرانی تنها به پنج برابر افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: در بودجه سال ۹۶ حقوق کارمندان ۱۰ درصد اما هزینههای جاری ۳۰ درصد افزایش یافته است.
حاجیدلیگانی در پایان از عدم عدالت در بودجه شهرستانها انتقاد کرد و گفت: بودجهای برای مقابله با آسیبهای فرهنگی و اجتماعی در لایحه بودجه ۹۶ دیده نشده است.
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