معاون رئیس جمهور از نیروگاه ۷ مگاواتی خورشیدی در همدان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار صبح دوشنبه در آغاز سفر یک روزه خود به استان همدان از نیروگاه ۷ مگاواتی خورشیدی در همدان بازدید کرد.

در این برنامه که مسئولان استانی وی را همراهی می کردند بر توسعه این گونه نیروگاه ها تاکید شد.

معصومه ابتکار در این بازدید با بیان اینکه صرفه‌جویی در مصرف سوخت کاهش آلودگی هوا و کاهش گازهای گلخانه‌ای را به دنبال دارد، اظهار داشت: علت سرمایه‌گذاری خارجی مشارکت در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است به خصوص که اکنون توافق پاریس اهمیت زیادی دارد تا همراه جامعه جهانی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای تلاش کنیم.

ابتکار با بیان اینکه این نیروگاه خورشیدی ۲۰ سال عمر مفید دارد، افزود: باید شرایطی را در نظر گرفت تا نیروگاه قابل بازیافت و استفاده مجدد باشد.

مدیرکل محیط زیست استان همدان در این بازدید با بیان اینکه عملیات احداث دو نیروگاه ۷ مگاواتی خورشیدی به صورت همزمان از شش ماه پیش در همدان آغاز شد و هفته گذشته به شبکه برق متصل شد تا اولین تولید خود را از انرژی پاک به شبکه تحویل دهد، گفت: هر نیروگاه با اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت بیش از ۱۰ هکتار توسط سرمایه گذاران خارجی از کشور آلمان در ایران احداث شده است و اولین نیروگاه خورشیدی با سرمایه گذاری خارجی در کشور محسوب می شود.

محمدرضا محمدی افزود: در هر نیروگاه ۴ ترانسفورماتور با ظرفیت ۱.۶ مگاوات ایران ترانسفو نصب شده که توان تولیدی نیروگاه را برای اتصال به شبکه برق به سطح ولتاژ ۲۰ کیلولت می رساند.

وی با بیان اینکه در هر نیروگاه از ۲۲ هزار پنل خورشیدی کریستال با ابعاد یک در ۲ متر ۳۱۵ واتی استفاده شده است که دارای راندمان متوسط ۲۳ درصد هستند و جزو پنل های با کیفیت بالا در دنیا به حساب می آیند، گفت: این نیروگاه هم اکنون لقب بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران را یدک می کشد.

گفتنی است؛ معاون رئیس جمهور در این سفر یک روزه در همایش ملی شهر سبز پایدار شرکت می‌کند.

وی همچنین در شورای اداری استان همدان شرکت کرده و با مقامات قضایی استان به منظور تبیین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و جرم‌ انگاری محیط زیست دیدار خواهد داشت.

همچنین حضور در شورای اداری شهرستان ملایر از جمله برنامه‌های پایانی وی در این سفر یک روزه است.