آغاز رزمایش پیامبر اعظم(ص) با پرتاب انواع راکت های پیشرفته

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش پیامبر اعظم (ص) ۱۱ نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز(۲ اسفند) با شعار «نمایش اقتدار و امنیت پایدار» و رمز «یا رسول الله» با پرتاب انواع راکت های پیشرفته، هوشمند و نقطه زن در کویر مرکزی ایران آغاز شد.

در مرحله اول این رزمایش که با حضور یگان های توپخانه، پدافند، پهپاد، پیاده و هوانیروز نیروی زمینی سپاه در کویر مرکزی ایران آغاز شد، اهداف دشمن فرضی با راکت‌های پیشرفته، هوشمند و نقطه زن در کلاس های مختلف مورد اصابت قرار گرفت.

این رزمایش تا روز چهارشنبه (چهارم اسفند) ادامه دارد و طی آن یگان های برگزیده، اشراف اطلاعاتی آمادگی‌های دفاعی همه جانبه خود برای مقابله با تهدیدات متصور از سوی متجاوزین خارجی را به نمایش خواهند گذاشت.