کارگاه آموزشی تخصصی تغذیه نخیلات در دشتستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی استان بوشهر صبح دوشنبه در حاشیه این کارگاه اظهار داشت: کارگاه آموزشی تخصصی نخیلات با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از کارشناسان و نخلداران استان در شهرستان دشتستان برگزار شد.
رضا حسین پور اضافه کرد: این کارگاه آموزشی – تخصصی نخیلات در راستای استقرار نظام نوین ترویج کشاورزی و انتقال یافتههای تحقیقاتی برگزار شد که امیدواریم شاهد دستیابی به اهداف مورد نظر باشیم.
وی افزود: در این کارگاه که دکتر غیبی محقق موسسه تحقیقات خاک و آب کشور به عنوان مدرس حضور داشت، اصول صحیح تغذیه در زمان مناسب مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حسینپور ادامه داد: همچنین در این کارگاه عوامل موثر رشد گیاه، استفاده از ریزمغذیهای مناسب برای جلوگیری از عارضه خشکیدگی خوشهها و همچنین مدیریت تغذیه باغها به بحث گرفته شد.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: این دوره با مشارکت بیش از ۲۰۰ نفر از کارشناسان و نخلداران استان برگزار شد.
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