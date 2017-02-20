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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۳

کارگاه آموزشی تخصصی تغذیه نخیلات در دشتستان برگزار شد

کارگاه آموزشی تخصصی تغذیه نخیلات در دشتستان برگزار شد

بوشهر - کارگاه آموزشی تخصصی تغذیه نخیلات استان بوشهر در شهر کلمه شهرستان دشتستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی استان بوشهر صبح دوشنبه در حاشیه این کارگاه اظهار داشت: کارگاه آموزشی تخصصی نخیلات با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از کارشناسان و نخلداران استان در شهرستان دشتستان برگزار شد.

رضا حسین پور  اضافه کرد: این کارگاه آموزشی – تخصصی نخیلات در راستای استقرار نظام نوین ترویج کشاورزی و انتقال یافته‌های تحقیقاتی برگزار شد که امیدواریم شاهد دستیابی به اهداف مورد نظر باشیم.

وی افزود: در این کارگاه که دکتر غیبی محقق موسسه تحقیقات خاک و آب کشور به عنوان مدرس حضور داشت، اصول صحیح تغذیه در زمان مناسب مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حسین‌پور ادامه داد: همچنین در این کارگاه عوامل موثر رشد گیاه، استفاده از ریزمغذی‌های مناسب برای جلوگیری از عارضه خشکیدگی خوشه‌ها و همچنین مدیریت تغذیه باغ‌ها به بحث گرفته شد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: این دوره با مشارکت بیش از ۲۰۰ نفر از کارشناسان و نخلداران استان برگزار شد.

کد مطلب 3912255

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