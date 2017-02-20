فیلمبرداری «یک کیلو و بیست و یک گرم» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم طوفان کارگردان فیلم سینمایی «یک کیلو و بیست و یک گرم» گفت: بعد از دریافت فیلمنامه مذکور از فیلمنامه نویس به مدت دو سال روی فیلمنامه کار شد که بعد از بازنویسی های مکرر، در بنیاد سینمایی فارابی به تصویب شورای ارزیابی رسید.

وی ادامه داد: نزدیک به ۳ سال طول کشید که تاییدیه کارگردانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شود و حدود ٤ ماه طول کشید تا پروانه ساخت آن به دست من برسد.

این کارگردان بیان کرد: روشنک گرامی و سحر ذکایی در آخرین روز از فیلمبرداری این اثر سینمایی جلوی دوربین رفتند.

«یک کیلو و بیست و یک گرم» یک اثر اجتماعی است و سه قشر از طبقه فرهنگی را کارشناسی و روایت می کند.

بازیگران این فیلم عبارتند از لیلا زارع، سعید آقاخانی، فرشته صدر عرفایی، آناهیتا افشار، بابک انصاری، روشنک گرامی، مریم کاویان، رهام مخدومی، سحر ذکایی و بازیگران خردسال ساغر کیان راستی و مانلی اصفهانی.