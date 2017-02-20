قضاوت قطعی درباره عملکرد هیئت حاکمه جدید آمریکا زود است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه بازدید از واحدهای اقتصادی و پروژه های صنعتی استان البرز در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص تفاوت ادبیات هیئت حاکمه جدید آمریکا با مسئولین سابق این کشور گفت: تغییر محتوایی در ادبیات مسئولان جدید و قدیم آمریکا ایجاد نشده و طیف ها و چهره‌های مختلف این کشور همواره رویکرد ستیزه جویانه ای نسبت به کشورهای مستقل داشته اند.

وی افزود؛ البته اعترافات مبتنی بر واقعیت رییس جمهور آمریکا در خصوص وضعیت آشفته جهان غرب و آمریکا موضوع جدیدی است که قبلا شاهد بیان آن از سوی سردمداران امریکا نبودیم .

شمخانی گفت: این اظهارات نشان می دهد که تلاش آمریکا برای بزک چهره آشفته و نابسامان این کشور به پایان راه رسیده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد؛ اگرچه قضاوت قطعی در خصوص عملکرد هیئت حاکمه جدید امریکا زود است لیکن روند فعلی نشان می دهد که در دوره جدید نیز تغییری در وضعیت آشفته این کشور ایجاد نخواهد شد.