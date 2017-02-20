می دانیم پرسپولیس صدرنشین لیگ ایران است/ بازی دشواری داریم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس و الهلال در هفته اول فصل جدید رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۸:۳۰ روز سه شنبه در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط عمان به مصاف هم خواهند رفت.

رامون دیاز سرمربی الهلال در نشست خبری قبل از این دیدار که ظهر امروز در عمان برگزار شد در این مورد گفت: ما می دانیم که هپرسپولیس یک تیم قوی در فوتبال ایران است و در صدر جدول قرار دارد.

وی افزود: به همین خاطر بازی دشواری برابر این تیم خواهیم داشت. با این حال می خواهیم شروع خوبی در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشیم. به همین خاطر تمام سعی مان را خواهیم کرد تا با دست پر از میدان خارج شویم.