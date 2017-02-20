حضور نشر ایران در بیست و دومین نمایشگاه کتاب عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، در این دوره ۷۵۰ شرکت کننده از ۲۸ کشور جهان حضور دارد که ۵۹۰ شرکت کننده به صورت مستقیم و ۱۶۰ شرکت کننده تحت عنوان نمایندگی شرکت میکنند و ۴۵۰ هزار عنوان کتاب به نمایش گذاشته خواهد شد. مساحت نمایشگاه ۱۲ هزار و ۱۱۴ مترمربع است که سازمانهای دولتی، کتابهای کودک، بینالملل، فرهنگی، ادبی و هنر بخشهای ویژه نمایشگاه است.
موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران در این دوره از نمایشگاه با ۴۰۰ عنوان کتاب در زمینههای ادبیات معاصر و کلاسیک، کودک و نوجوان، ایرانشناسی، هنر و آموزش خط حضور خواهد داشت. مساحت غرفه ایران ۲۷ مترمربع است.
ابراهیم حسن بیگی نویسنده رمان محمد(ص) مهمان افتخاری غرفه ایران است. این کتاب به زبان عربی و انگلیسی در غرفه ایران عرضه میشود. علاوه بر موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران مجمع جهانی اهل بیت(ع) نیز در نمایشگاه حضور دارد.
دعوت از ناشران برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران، معرفی ظرفیتهای نشر کشورمان و معرفی نمایشگاه کتاب تهران در قالب کاتالوگ و سی دی از جمله فعالیتهای غرفههای ایران است. ابراهیم حسن بیگی نویسنده رمان محمد(ص) مهمان افتخاری غرفه ایران است. این کتاب به زبان عربی و انگلیسی در غرفه ایران عرضه میشود.
بیست و دومین دوره نمایشگاه کتاب عمان ۴ اسفند با حضور وزیر اعلام و رئیس کمیته برگزاری نمایشگاه افتتاح میشود. ولایت سوهار (یکی از استانهای عمان) مهمان ویژه نمایشگاه است.
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