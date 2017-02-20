آمریکا از ناتو و اتحادیه اروپا حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد تاسک» (Donald Tusk) رئیس شورای اروپا امروز در اظهاراتی اعلام کرد که «مایکل پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا بر لزوم همکاری های بیشتر میان واشنگتن و بروکسل تأکید کرده است.

رئیس شورای اروپا در این باره گفت: در دیدار با «مایکل پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا؛ وی درباره لزوم گسترش همکاری ها میان اروپا و آمریکا به ویژه در حوزه حمایت های واشنگتن از ناتو و اتحادیه اروپا تصریح داشته است.

«دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا درباره رایزنی های خودبا معاون «دونالد ترامپ» به خبرنگاران اعلام کرد: پس از این اظهارات مثبت، اکنون وقت آن رسیده است تا اروپائی های و آمریکائی ها به سخنانشان جامه عمل بپوشانند.

لازم به ذکر است، معاون رئیس جمهور آمریکا که بروکسل را به عنوان نقطه پایان تور اروپایی خود انتخاب کرده، پیش از آغاز نشست بروکسل نیز، در دیدار با «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود: از اینکه فرصتی برای دیدار با شما در راستای توسعه راههای گسترش روابط به دست آورده ام، خرسندم.

موگرینی نیز در پاسخ به پنس اعلام کرده بود: اروپایی ها و آمریکا کارهای زیادی پیش رو دارند و مذاکرات در این زمینه در حال انجام است. باید به این نکته اذعان داشت که مناسبات فرا آتلانتیک در حال ورود به یک مرحله جدید است.