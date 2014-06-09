به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، آمریکا دو فروند بمب افکن رادار گریز B-2 خود را در اروپا مستقر کرده است.

این دو بمب افکن در پایگاه RAF FairFord در غرب لندن مستقر شده اند. این دو بمب افکن رادارگریز در حالی روانه اروپا شده اند که پیشتر سه فروند بمب افکن B-52 آمریکا در این قاره مستقر شده بودند.

دریادار "سیسل هانی" از فرماندهان نیروهای آمریکایی مستقر در اروپا در رابطه با اعزام این بمب افکن ها به اروپا گفت: این اقدام و استقرار بمب افکن های استراتژیک در اروپا یک موقعیت عالی برای تقویت و ارتقاء قابلیت انجام عملیات های مشترک میان آمریکا و همپیمانانش می شود.

به گزارش مهر، بحران اوکراین بهانه ای شده تا آمریکا حضور نظامی خود دراروپا را افزایش دهد بطوریکه علاوه بر اعزام ناو و زیر دریایی صدها نفر از نظامیان ایالات متحده در کشورهای نزدیک روسیه مستقر گشته اند.

این وضعیت در حالی است که مقامات روسیه و آمریکا وقوع جنگ سرد به دلیل بحران اوکراین را رد می کنند.