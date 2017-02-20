ظرفیت های درونی کشور را باید فعال‌ کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری دوشنبه در مراسم بهره برداری از ۴۱۵ واحد مسکونی در محدوده ۵ قرارگاه عملیاتی سپاه در جنوب شرق کشور که به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد، اظهار داشت: با توجه به گستردگی استان سیستان و بلوچستان و میزان محرومیت این منطقه از کشور، خوشبختانه در سال‌های اخیر اقدامات بسیار خوبی توسط سپاه در زمینه محرومیت‌زدایی در جنوب شرق کشور انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه احداث مسکن برای مددجویان محروم یکی از این اقدامات است، افزود: البته با تلاش هایی که در راستای محرومیت زدایی در سال های اخیر صورت گرفته امروز علاوه بر محرومیت زدایی این موضوع موجب ایجاد امنیت پایدار شده است.

وی گفت: نهضت محرومیت زدایی شروع شده و امیدواریم هرچه زودتر محرومیت از این استان رخ بربندد ومجموعه این اقدامات از قبیل افتتاح ۴۱۵ واحد مسکن مددجویی شروع کار بزرگی است که باید ادامه پیدا کند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: استان سیستان و بلوچستان ظرفیت های خوبی دارد که امیدواریم با همت و تلاش دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران بتوان از این ظرفیت ها استفاده کرد.

وی تصریح کرد: حرکت سپاه پاسداران در مسیر محرومیت‌زدایی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است و همه ما باید قدردان نگاه ویژه ایشان به مناطق محروم کشور باشیم.

وی ادامه داد: امیدواریم دولت‌ها هم به اهمیت اقدامات محرومیت زدایی توجه کنند چرا که در صورت همکاری دولت ها است که محرومیت‌زدایی با سرعت و قوت بیشتری پیش می‌رود و اگر دولت‌ها از این امور حمایت نکنند، قطعا آسیب‌های آن متوجه نظام می‌شود.

سرلشکر جعفری گفت: باید نگاه ما همواره به درون کشور باشد زیرا با وجود مشکلات متعددی که امروز در کشور وجود دارد از جمله تحریم‌ها اگر ظرفیت های درونی کشور را فعال‌ کنیم آینده روشنی پیش روی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی به آغاز پروژه احیای ۳۳ هزار هکتار از اراضی استان سیستان و بلوچستان توسط سپاه اشاره کرد و افزود: این پروژه از آغاز به کار کشاورزان تا زمان فروش محصولات آنها ادامه دارد و سپاه در همه مراحل از مردم این منطقه حمایت می‌کند.

وی به پروژه احداث مسکن برای مددجویان محروم کمیته امداد در جنوب شرق کشور اشاره داشت و تصریح کرد: این حرکت آغاز اقدامی بسیار بزرگ است که باید سال‌ها ادامه پیدا کند تا ما شاهد کاهش محرومیت‌ها در این خطه از کشور باشیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امیدواریم این حرکت‌های جهادی و محرومیت‌زدایی در جنوب شرق به یک الگو برای مجموعه کشور به ویژه وزارت جهاد کشاورزی و دولت تبدیل شود تا ما دیگر شاهد فقر و محرومیت در هیچ جای کشور نباشیم.

گفتنی است در این مراسم ۴۱۵ واحد مسکن مددجویان که با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی احداث شده بود شامل ۱۵۰ خانه محروم در محدوده منطقه عمومی سیستان و جنوب خراسان جنوبی، ۸۰ خانه محروم در محدوده شهرستان‌های زاهدان، خاش و میرجاوه ، ۸۰ خانه محروم در محدوده غرب استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شرق استان هرمزگان، ۸۵ خانه محروم در محدوده شهرستان‌های چابهار و سرباز و ۲۰ خانه محروم در محدوده شهرستان سراوان به بهره برداری رسید.