جشنواره حسنات مرکز شناسایی استعدادهای فیلمسازی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول صدرعاملی، پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری ششمین جشنواره فیلم کوتاه حسنات با موضوع احسان و نیکوکاری اظهار داشت: روزی که این مسئولیت به من واگذار شد تصور نمی‌کردم بتوانم دبیر جشنواره‌ای چنین موفق باشم.

وی افزود: تمام تلاش ما این است که با توجه به کارنامه جشنواره در سال‌های گذشته در این دوره کاری کنیم که نه تنها بزرگان و مسئولان شهر بلکه هر مسئولی در کشورمان با اندک دغدغه در زمینه نیکوکاری با میل و رغبت در مسیر این جشنواره قرار گیرند.

دبیر جشنواره فیلم کوتاه حسنات اصفهان با بیان اینکه فیلم‌های سینمایی ایران بازتاب جامعه پرفروش و نشیب کنونی و مشکلات آن است، تاکید کرد: امسال در مجموع در بیش از چهل فیلمی که در جشنواره فجر مشاهده کردم اندوه، غم ونگرانی موج می زد.

جشنواره حسنات نور امید را در میان مردم زنده می‌کند

وی ادامه داد: این طبیعی است که فیلمساز به عوارض و مشکلات جامعه بپردازد اما در در لابه لای این همه تلخی مسایل و مشکلات مطرح در جشنواره‌های مختلف، جشنواره حسنات به شکل مشخص در ارتباط با موضوع‌های نیکوکاری، مهربانی، دوست داشتن یکدیگر و دلجویی فیلم می سازد و نور امید را بار دیگر در میان مردم زنده میکند.

وی اضافه کرد: بدون هیچ شعاری جشنواره حسنات مرکز شناسایی استعدادهای فیلمسازها از نویسنده، کارگردان و تهیه کننده است و سینماگر آینده مملکت را هدایت می کند تا بعدها در جشنواره های دیگر جوایز بسیاری دریافت می کنند.



صدرعاملی با اشاره به داوران ششمین جشنواره حسنات گفت: کیانوش عیاری، ابراهیم حقیقی گرافیست، خسرو دهقان، آیدا پناهنده، محمد کارت مستندساز، بهرام عظیمی انیمیشن، فریدون خسروی از اصفهان از داوران بخش فیلم هستند و جابر قاسمعلی، هادی مقدم دوست و عطیه سلطانی از اصفهان بخش فیلمنامه را داوری می کنند.

اعتبار جشنواره حسنات با توجه به نوع تاثیرگذاری است

وی درباره حضور داوران مطرح در جشنواره حسنات ابراز داشت: باید به این نکته اشاره کنم که این جشنواره اعتبار خود را تنها از حضور چهره‌های مشهور به دست نیاورده است بلکه با توجه موضوع خاص، نوع تاثیرگذاری و استعدادیابی از هنرمندان اعتبار کسب کرده است اما تامل زیاد روی تک تک فیلم‌ها توسط داوران برگزیده بررسی انجام شده است.

دبیر جشنواره فیلم کوتاه حسنات اصفهان با بیان اینکه داوری ها در دو در دو بخش داستانی و مستند انجام شده است، گفت: داوری‌ها از سلامت بالایی و کارشناسی شده برخوردار خواهد بود و کارشناسان این عرصه از افرادی هستند که کوچک ترین ویژگی خاص فیلم از دید آنها پنهان نخواهد بود.

وی ادامه داد: همانگونه که در بخش هر شهروند یک فیلم یک هزار شهروند با جسارت فیلم ساختند که دارای عنوان، آغاز، اوج و تیتراژ است داوران جوان نیز با توجه به فراخوان استقبال خوبی کردند.

صدرعاملی افزود: بر این اساس از این میان ۱۴۷ متقاضی، ۱۲۰ داور جوان برای داوری فیلم‌های جشنواره انتخاب شدند که این افراد مفاهیم و اصول سینما را به خوبی درک می‌کنند.

طرح ایده فیلمسازی ۱۰ کارگردان برتر کشور برای جشنواره حسنات

وی در ارتباط با حضور فیلمسازان مطرح کشور در جشنواره حسنات و ساخت فیلم وی‍ژه این جشنواره گفت: می‌توان به عنوان یک ایده مناسب برای سال آینده این مطلب مورد توجه قرار گیرد که از ۱۰ فیلمساز برتر کشور بخواهیم که برای جشنواره حسنات فیلم بسازند همان گونه که امسال ایده نوین هر شهروند یک فیلم به جشنواره اضافه شد.

دبیر جشنواره فیلم کوتاه حسنات اصفهان ارتباط با محل برگزاری ششمین جشنواره حسنات نیز گفت: با توجه به آماده نشدن پردیس سینمایی چهارباغ محل برگزاری به زودی اعلام می‌شود و این امکان وجود دارد که از سالن حوزه هنری استفاده شود.

وی با اشاره به کشف استعدادهای جوانان توسط جشنواه حسنات و معرفی هنرمندانی مانند سعید روستایی و رقیه توکلی به جامعه هنری کشور تصریح کرد: باید پس از برگزاری جشنواره فیلم کوتاه حسنات در ارتباط با برگزیدگان تدبیرهای خاصی لحاظ شود بدین معنا که به حال خود رها نشوند و برای ساخت فیلم بعدی رصد و تشویق شوند.

صدرعاملی با بیان اینکه برای ارسال فیلم به جشنواره حسنات محدودیت شرکت فیلم در دیگر جشنواره ها وجود ندارد چرا که حسنات یک جشنواره فیلم موضوعی است، گفت: امیدواریم در سال‌های آینده جایگاه جشنواره را به جایی برسانیم که فقط برای جشنواره حسنات فیلم تولید شود.