اسامی داوران جشنواره فیلم کوتاه «حسنات» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست خبری رسول صدرعاملی دبیر ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه «حسنات» با اهالی رسانه که صبح امروز ۲ اسفندماه در اصفهان برگزار شد، اسامی داوران این دوره از جشنواره اعلام شد.

در این دوره و در بخش فیلم یعنی آثار داستانی، پویانمایی و مستند، آیدا پناهنده، ابراهیم حقیقی، فریدون خسروی، خسرو دهقان، بهرام عظیمی، کیانوش عیاری و محمد کارت آثار برگزیده را داوری خواهند کرد.

همچنین عطیه سلطانی، جابر قاسمعلی و هادی مقدم‌دوست به عنوان داوران بخش فیلمنامه‌نویسی کار داوری آثار برگزیده این بخش را برعهده خواهند داشت.

ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه «حسنات» اصفهان، به دبیری رسول صدرعاملی، ۱۵ تا ۱۸ اسفند ماه برگزار خواهد شد و کانون نشر و ترویج فرهنگ اسلامی حسنات اصفهان با همکاری بنیاد سینمایی فارابی برپاکننده آن است.