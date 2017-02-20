تدوین برنامه جامع برای قانونمند شدن کسب و کارهای آنلاین

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی امشب در نشست هم اندیشی دولت برای رفع موانع فعالیت کسب و کارهای آنلاین در کشور با تاکید بر اینکه فشار تکنولوژی و کشش بازار موجودیت کسب و کارها را به سمت الکترونیکی شدن تغییر داده است، گفت: هم اکنون طیف جوان و نوآور مشاغلی را ایجاد کرده اند که باعث مقابله کسب و کارهای سنتی در این فضا شده است.

وی افزود: باید میان این دو کسب و کار تعامل شکل گیرد. در این زمینه دولت و شورای عالی فضای مجازی در صدد حل این مشکل در اسرع وقت هستند تا دوران گذر این تقابل حل شود اما در نهایت باید تمامی کسب و کارها به سمت الکترونیکی شدن حرکت کنند.

فیروزآبادی با بیان اینکه دولت باید از کسب و کارهای آنلاین حمایت کند، خاطرنشان کند: البته این حمایت نباید به گونه ای باشد که به کسب و کارهای قدیم لطمه وارد شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نگاه این شورا به سیاست گذاری کلان در این بخش گفت: برای ساماندهی فضای مجازی از چند ماه گذشته کارگروهی تشکیل دادیم و معضل کسب و کارهای مکمل را نیز بررسی کردیم. برای مثال هم اکنون استارتاپ های حوزه مالی کسب و کارهای بانکها را تهدید می کنند و کسب و کارهای آنلاین تاکسیرانی تهدیدی برای موسسات کرایه اتومبیل محسوب می شوند اما به طور کلی در دولت و مرکز ملی فضای مجازی نگاه بر این است که هیچ یک از این کسب و کارها تعطیل نشوند بلکه فعالیت آنها به سمت توسعه مهار شود و مشکلات به حداقل برسد.

وی بر ضرورت ایجاد برنامه جامع در سطح سیاست گذاری و رگولاتوری در اقتصاد دیجتالی تاکید کرد و گفت: با شکل گیری نظام رگولاتوری دیجیتال تعارض قوا و نیز نیروها و کسب وکارها در این فضا از بین می رود.

به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی باید فضا به گونه ای ساماندهی شود که نه تنها یک اتحادیه کسب و کار دیجیتال راه اندازی شود بلکه هر حوزه دارای اتحادیه مستقل مربوط به کسب و کارهای متنوع در فضای مجازی باشد.