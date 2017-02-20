ترامپ «هربرت مک مستر» را به سمت مشاور امنیت ملی خود برگزید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد تامسون رویترز،‌ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که سرتیپ «هربرت ریموند مک مستر» مشاور جدید امنیت ملی وی خواهد بود؛‌ اقدامی که باردیگر نشاندهنده توسل جستن ترامپ به مقامات نظامی آمریکا برای ایفای نقش کلیدی در تیم سیاست خارجی خود است.

ترامپ همچنین «کیث کلاگ» ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا را که هم اکنون به عنوان مشاور موقت امنیت ملی در حال فعالیت است، به سمت رئیس ستاد شورای امنیت ملی منصوب کرد.

ترامپ همچنین گفت که «جان بولتون» نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل،‌ در سمت دیگری انجام وظیفه خواهد کرد.

هربرت مک مستر به عنوان یکی از استراتژیستها و متخصصان زبده فنون جنگی در ارتش آمریکا شناخته می شود؛ اما انتصاب وی به مقام مشاور امنیت ملی آمریکا باعث شگفتی ناظرانی شد که مک مستر را به خاطر سابقه طولانی وی در انتقاد از دولت وقت آمریکا، گزینه ای نه چندان خوشایند مقامات کاخ سفید می دانند.

این در حالی است که مک مستر جانشین «مایکل فلین» مشاور پیشین ترامپ خواهد شد؛ فردی به ظاهر وفادار به رئیس جمهور آمریکا که به دلیل انتشار گزارشاتی از سوی رسانه ها دال بر فریبکاری وی و ارائه اطلاعات ناقص به «مایک پنس» معاون رئیس جمهور در خصوص تماسهای خود با سفیر روسیه در واشنگتن و گفتگو پیرامون تحریمهای مسکو آنهم پیش از مراسم تحلیف ترامپ، تحت فشار مقامات کاخ سفید وادار به کناره گیری شد.

ترامپ اوایل هفته جاری به بررسی گزینه های مورد نظر خود برای جانشینی فلین پرداخت. گزینه نخست وی «رابرت هاروارد» بود که اواسط هفته گذشته از پذیرش این سمت سرباز زد.

گفتنی است که مشاور امنیت ملی آمریکا به عنوان دستیار مستقل شخص رئیس جمهور نیازی به کسب تأیید از سوی مجلس سنا ندارد. این نقش از دولتی به دولت دیگر متفاوت است؛ اما مشاور امنیت ملی همواره به همراه وزرای امور خارجه و دفاع و رؤسای آژانسهای مهم امنیتی در جلسات شورای امنیت ملی آمریکا شرکت می کند.