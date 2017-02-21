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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۲۳

منظومه‌های مظاهر مصفا رونمایی می‌شود

منظومه‌های مظاهر مصفا رونمایی می‌شود

مجموعه منظومه‌های شعری مظاهر مصفا در خانه اندیشمندان علوم انسانی رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی مجموعه‌ای از منظومه‌ (چارپاره)های سرودهٔ مظاهر مصفا از سوی نشرنو، روانه بازار کتاب شده است و به زودی غزل‌ها، ترکیب‌بندها و ترجیع‌بندها، قطعه‌ها، مثنوی‌ها، و سرانجام قصیده‌های  مظاهر مصفا نیز در کتاب‌هایی جداگانه از سوی این ناشر منتشر خواهد شد.

به همین مناسبت مجموعه منظومه‌ها باعنوان «نسخه‌ اقدم» (که علاوه‌ بر شعری طولانی با همین عنوان، شامل چند سرودهٔ مشهور و مهم دیگر شاعر، از جمله «آرزوی محال» و «کوثر سراب» و ‌ «پیر سنگی»، هم هست) عصر چهارشنبه چهارم اسفند، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در خانهٔ اندیشمندان علوم انسانی رونمایی خواهد شد.

در این مراسم امیربانو کریمی،  عفت مستشارنیا، محمدسرور مولایی، دکتر محمد دهقانی، و دکتر وحید عیدگاه طرقبه‌ای. خانوادهٔ دکتر مصفا ازجمله علی مصفا، که مقدمه‌ای بر کتاب شعرهای پدرش نوشته است حضور خواهند داشت.

خانه اندیشمندان علوم انسانی در خیابان استاد نجات‌الهی جنوبی؛ نبش خیابان ورشو واقع شده است.

کد مطلب 3913161
حمید نورشمسی

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