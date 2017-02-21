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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰

با ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی؛

آغاز بخشودگی جرایم تسهیلات کمتر از ۱۰۰میلیون مشتریان بانک کشاورزی

آغاز بخشودگی جرایم تسهیلات کمتر از ۱۰۰میلیون مشتریان بانک کشاورزی

با ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی، بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از یکصد میلیون تومان مشتریان بانک کشاورزی از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از یکصد میلیون تومان مشتریان بانک کشاورزی از امروز با ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی آغاز شد.

پیش از این، مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی و عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزرات جهاد از ابلاغ مصوبه بخشودگی سود تسهیلات بانکی تا سقف یک میلیارد ریال برای بدهکاران بخش کشاورزی خبر داده بودند.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد در این زمینه با بیان اینکه بدهکارانی که تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند، به استناد تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند، گفته بود: پرداخت سود بر عهده دولت بوده و جریمه تأخیر نیز باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود.

به گفته وی، سود تسهیلات بانکی تا سقف یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی بخشوده می‌شود و جریمه دیرکرد متعلقه نیز در زمان تسویه بدهی بخشوده خواهد شد. ‌

کد مطلب 3913216

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    نظرات

    • afsaneh salani IR ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
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      سلام ببخشید وام هایی هم که 3-4 ماه پیش پرداخت شده وبا بانک تسویه شده مشمول بخشودگی قرار میگیرند و سود ان برگردانده میشود ایا؟
    • عبدالرضا رفیعی راکی IR ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
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      حالا که بعداز 7ماه به بانک ابلاغ کردید بانک میگوید آخرین قرارداد فیمابین بانک ومشتری ملاک است وآخرین قرارداد ماهم نهایتا مربوط به یک سال پیش است!!!!!!!!!!!!

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