آغاز بخشودگی جرایم تسهیلات کمتر از ۱۰۰میلیون مشتریان بانک کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از یکصد میلیون تومان مشتریان بانک کشاورزی از امروز با ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی آغاز شد.

پیش از این، مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی و عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزرات جهاد از ابلاغ مصوبه بخشودگی سود تسهیلات بانکی تا سقف یک میلیارد ریال برای بدهکاران بخش کشاورزی خبر داده بودند.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد در این زمینه با بیان اینکه بدهکارانی که تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند، به استناد تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند، گفته بود: پرداخت سود بر عهده دولت بوده و جریمه تأخیر نیز باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود.

به گفته وی، سود تسهیلات بانکی تا سقف یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی بخشوده می‌شود و جریمه دیرکرد متعلقه نیز در زمان تسویه بدهی بخشوده خواهد شد. ‌