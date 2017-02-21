پوپولیسمِ ترامپ دامنگیر یهودیان آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، نتیجه حاصل ازسیاست های تفرقه آمیز «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری تندخو و گزافه گوی آمریکا ظاهرا از حیطه مسلمانان که وی به عنوان جامعه هدف انتخاب کرده بود فراتر رفته و دامنگیر دوستان او هم شده است تا آنجا که مرکز جامعه یهودیان آمریکا می گوید از یک ماه گذشته که کلید کاخ سفید را به دست ترامپ داده اند، تهدیدها علیه مراکز وابسته به این اقلیت دینی افزایش یافته است.

به گفته این مرکز، در یک ماه گذشته، ۶۹ مورد تهدید تلفنی از جمله هشدار به بمب گذاری علیه مراکز وابسته به یهودیان آمریکا صورت گرفته که ۱۱ مورد آن به دیروز دوشنبه باز می گردد.

مرکز «حقوقی فقر جنوبی» هم که افراط گرایی جامعه آمریکا را رصد می کند؛ این روزها گزارشی ارائه داده که حاکی از افزایش گروه های نفرتِ مبتنی بر نژاد پرستی در حدی بی سابقه است. این مرکز دلیل رشد چنین پدیده منفی را قدرت گرفتن جریان راستِ پوپولیستی در آمریکا می داند که به روی کار آمدن ترامپ منجر شد.

جالب آنکه «ایوانکا» دختر بزرگ ترامپ که در نتیجه وصلت با یک خانواده سرشناس یهودی، به این مذهب گرائیده است با آگاهی یافتن از تهدید هایی که علیه یهودیان آمریکایی ابراز می شود، مدعی دفاع از آزادی مذاهب شد و در حساب توئیتری خود نوشت: آمریکا ملتی است که بر اصل مدارا و تساهل مذهبی بنا شده است. ما باید عبادتگاه ها و مراکز مذهبی خود را در امان نگه داریم!

جالب آنجا است وقتی مسجدی در «تگزاس» آمریکا آن هم به فاصله چند ساعت پس از امضای فرامان ترامپ برای ممانعت از ورود اتباع ۷ کشور مسلمان به خاک این کشور، در آتش نژاد پرستی سوخت؛ از اطرافیان رئیس جمهوری جدید آمریکا کسی به فکر دفاع از اصل تساهل مذهبی نیافتاد.

حالا هم معلوم نیست بذل توجه اطرافیان ترامپ به این مسئله با چه هدفی صورت می گیرد. آیا مراد اصل رعایت آزادی های مذهبی است یا تلاش به دور کردن اذهان عمومی از این واقعیت که این روزها مسلمانان آمریکا هم حال روز خوشی ندارند به ویژه اگر از ۷ کشور ایران، سوریه، عراق، یمن، لیبی، سودان و سومالی باشند- کشورهایی که رئیس جمهوری تازه کار آمریکا اتباع شان را به تلاش برای ترویج تروریسم متهم می کند.