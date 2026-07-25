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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲

تجدید میثاق در اراک؛ طنین فریاد بصیرت در صدوچهل و هفتمین آوردگاه ولایت

تجدید میثاق در اراک؛ طنین فریاد بصیرت در صدوچهل و هفتمین آوردگاه ولایت

اراک- در این ویدئو طنین فریاد بصیرت مردم اراک در صدوچهل و هفتمین آوردگاه ولایت را ملاحظه می‌کنید.

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کد مطلب 6899028

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