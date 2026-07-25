https://mehrnews.com/x3cFqw ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲ کد مطلب 6899028 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲ تجدید میثاق در اراک؛ طنین فریاد بصیرت در صدوچهل و هفتمین آوردگاه ولایت اراک- در این ویدئو طنین فریاد بصیرت مردم اراک در صدوچهل و هفتمین آوردگاه ولایت را ملاحظه میکنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6899028 کپی شد مطالب مرتبط دیار آفتاب؛ تبلور صد و چهل و ششمین شب حماسه و مقاومت شکوه حضور پرشور مردم محلات در صد و چهل و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب خروش دوباره محلات؛ صدو چهل و پنجمین جلوهگاه بصیرت و ولایتمداری روایت ۱۴۵ شب ایستادگی؛ تکرار پیمان سرخ دیار آفتاب با ولایت گزارش میدانی خبرنگار مهر از صد و چهل و هفتمین حضور مردم آستانه میدانداری ساوجیها در حمایت از ولایت فقیه به ایستگاه ۱۴۸ رسید برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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