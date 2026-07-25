گرمازدگی در صدر مراجعات زائران اربعین به مراکز درمانی چذابه

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی شامگاه امروز شنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: از آغاز عملیات سلامت اربعین در مرز چذابه تاکنون، ۶۱۸ زائر از خدمات مراکز درمانی و فوریتهای پزشکی دانشگاهی مستقر در مسیر و پایانه مرزی چذابه بهرهمند شدند که در این میان، موارد گرمازدگی بیشترین تعداد را تشکیل میدهند.
وی افزود: در بازه زمانی ۲۹ تیرماه تا ۳ مردادماه ۱۴۰۵، فوریتهای پزشکی دانشگاه ۱۲۲ مأموریت شامل ۱۷ مأموریت ترافیکی و ۱۰۵ مأموریت غیرترافیکی انجام داده است.
مدیر اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ادامه داد: از مجموع این مأموریتها، ۶۰ مورد درمان در محل و ۶۲ مورد اعزام به مراکز درمانی ثبت شده است.
احمدی بلوطکی بیان کرد: در بخش مأموریتهای غیرترافیکی اورژانس ۱۱۵، ۴۲ مورد گرمازدگی، ۱۲ مورد مشکلات گوارشی، ۱۴ مورد تنفسی، ۸ مورد قلبی و ۲۹ مورد نیز به سایر موارد اختصاص داشته است.
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