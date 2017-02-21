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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۰۵

محروم از تجربه بین المللی؛

استقلال چوب بسته شدن نقل و انتقالات را در امارات خورد

استقلال چوب بسته شدن نقل و انتقالات را در امارات خورد

استقلال در دیدارهای داخلی و در لیگ برتر با جوانی پیروز شد اما در دیدارهای بین المللی از محرومیت در نقل و انتقالات زمستانی ضربه خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاید حکم محرومیت بین المللی استقلال در دیدارهای داخلی به سود استقلال تمام شد اما در اولین دیدار آسیایی همان پنجره زمستانی استقلال را زمین گیر کرد چرا که در این دیدارها تجربه بین المللی لازم است و جوان های استقلال در حال کسب آن هستند و آن را با خود ندارند.

خرید جباروف و تیموریان در نوع خود برای این بازی ها به ویژه برای کنترل و نگه داشتن بازی می توانست بسیار مفید باشد اما متاسفانه هیچکدام از این دو بازیکن نتوانستند در استقلال بمانند تا در دبی، بازی را برای چند دقیقه نگه دارند.

در واقع استقلال برای دیدارهایی مقابل ماشین سازی، صنعت نفت و حتی پرسپولیس اشتهای فوق العاده جوان های این تیم کافی بود اما در آسیا هم مقابل السد قطر این تیم نمایش همیشگی خود را نداشت و در نهایت با پنالتی برد و هم مقابل الاهلی امارات به مشکل برخورد کرد.

استقلال اگر در زمستان محروم نشده بود در دقایق آخر این بازی با تیموریان یا همان جباروف بازی را از سرعت می انداخت و با یک امتیاز فوق العاده به تهران برمی گشت اما حالا هر سه امتیاز را داده و البته که این جا جوان ها در حال پخته شدن هستند و شاید هم خیلی زود به پختگی برسند اما واقعیت این است که  اینجا در مرحله گروهی جای تجربه اندوزی نیست.

در دیدار الاهلی قطر و استقلال تهران این موضوع کاملا مشهود بود.

کد مطلب 3913284

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