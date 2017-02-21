تفاوت های تمدن نوین اسلامی با تمدن اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از اندیشمندان و شخصیت‌های علمی و فکری جهان، بر این عقیده‌اند که رهبری معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، پیش از آنکه رهبر سیاسی یک کشور اسلامی باشد، یک شخصیت علمی برجسته در جهان اسلام و عرصه بین‌الملل است. در میان موضوعات و مسائل فکری جمهوری اسلامی ایران و فراتر از آن مسائل جهان اسلام، اندیشه‌ها و دیدگاه‌های ایشان در موضوع تمدن نوین اسلامی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این خصوص گفتگویی با حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد واعظی، قائم مقام پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی و رئیس کمیسیون چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی داشتیم که در ادامه می آید:

* دستاوردهای نخستین هفته تمدن نوین اسلامی از نظر شما چیست(با تاکید بر نقاط قوت و ضعف) و جای طرح چه مسائلی برای دومین هفته تمدن نوین اسلامی از نظر شما خالی است؟

از آنجا که این هفته در راستای اهداف والای مقام معظم رهبری است و از دغدغه­ های جدی ایشان است، درهفته اول سعی همه جانبه بر گفتمان سازی در مورد تمدن نوین اسلامی و ایجاد یک جبهه علمی بود که به خوبی انجام شد و فعالیت های خوبی صورت گرفت.

در کمیسیون چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی نیز سعی بر آن بوده و هست که با توجه به زندگی اجتماعی انسان ها و تمدن­ های مطرح امروزی، مقالاتی ارائه شود که به بررسی و تفاوت ماهیت تمدن نوین اسلامی با دیگر تمدن­ ها بپردازد که این کار انجام شده است و در دومین هفته علاوه بر این هدف، کاربردی بودن موضوعات نیز در نظر گرفته شده است.

*موضوعات پیشنهادی برای مقالات سفارشی دومین هفته تمدن نوین اسلامی را بفرمایید و علت انتخاب این موضوعات چیست؟

با توجه به رسالت کمیسیون «چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی» و نظام موضوعاتی که برای آن در نظر گرفته شده است که نظام موضوعات آن در محورهای زیراست:

پروژه یا پروسه بودن شکل گیری تمدن

مولفه های تمدن نوین اسلامی و تمایز آن با سایر تمدن ها

ارکان تمدن نوین اسلامی (اقتصاد، سیاست، فرهنگ، قدرت نظامی، نظام اخلاقی، نظام آموزشی، نظام علمی و…)

نسبت تمدن نوین اسلامی با الگوی پیشرفت اسلامی

مظاهر یا لوازم تمدن اسلامی

سبک های زندگی اسلامی به عنوان مظاهر تمدن

از آنجا که هدف هر کمیسیون ۱۰ مقاله بود، این کار به سرعت و در عرض ۳ ماه صورت گرفت و پس از دریافت چکیده ها و ارائه به کمیته­ علمی هفته نوین تمدن اسلامی، اکنون این مقالات در دست ارزیابی قرار دارند.

*در پایان بفرمایید چه راهکارهایی برای هر چه بهتر برگزار شدن هفته دوم تمدن نوین اسلامی دارید؟

اگرچه تمدن نوین اسلامی ادامه­ تمدن اسلامی و برگرفته از متن اسلام ناب محمدی(ص) است ولی با تمدن اسلامی تفاوت‌هایی نیز دارد. به همین دلیل است که کمیسیون شماره یک تحت عنوان چیستی و ماهیت تعریف شده و وظیفه تبیین این تمدن نوین را با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران این حوزه دارد. بنابراین همان طور که گفته شد گفتمان نوین تمدنی از ابتکارات مقام معظم رهبری است و تاکنون سابقه نداشته است و به نظر می رسد که باید رسالت کمیسیون­ ها، بحث‌ها و موضوعات پیشنهادی به سمت دغدغه‌های رهبری و کاربردی بودن آن پیش برود.

مراکز بسیاری نیز در این زمینه و با هدف تمدن سازی در حال انجام وظیفه هستند که می­ توان با آنها در زمینه­ های مختلف علمی و… تبادل اطلاعات و تجربیات داشت نظیر دبیرخانه الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی و… از این رو استفاده حداکثری از ظرفیت این مراکز باید مدنظر مسئولان هفته قرار گیرد.

پس از انتقال امور به پژوهشگاه فرهنگ و معارف اولین اقدامی که انجام شد ایجاد یک کمیته تخصصی بود که بتواند انتظاراتی را که از این کمیسیون می ­رود برآورده سازد. از این رو با مراکز و اساتید صاحب نظر در این زمینه رایزنی شد تا از تجربیات و پیشنهادات آنها بهره برده شود.

پس از برگزاری جلسات کمیته؛ مقرر گردید با افراد و مراکز شاخص در این زمینه ارتباط گرفته شده و ظرفیت­های موجود در ذیل عناوین موضوع کمیسیون فعال گردد تا هم موازی کاری نباشد و هم اگر کسی مقاله‌ای در زمینه کمیسیون «چیستی و ماهیت» داشت، برای این کمیسیون ارسال نماید.

*تاکنون چه تعداد مقاله برای کمیسیون ارسال شده است و به کسانی که قصد دارند مقاله ارائه دهند فکر می کنید روی چه موضوعاتی باید تاکید بیشتری کنند؟ و همچنین بفرمایید فکر می‌کنید تا زمان شروع هفته تمدن نوین اسلامی چه تعداد مقاله دیگر به دست شما برسد؟

با نظر به این که گفتمان تمدن نوین اسلامی توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده است، در راستای انجام وظیفه تصمیم بر آن شد که اولاً حداکثر توان در این زمینه بکار گرفته شود و کار جهادی انجام گیرد و ثانیاً فعالیت­ های پژوهشی در این حوزه در قالب مقالات ، کتاب، نشست­ ها در عرصۀ تمدن نوین اسلامی باید در راستای نظرات مقام معظم رهبری و محورهایی که در این عرصه مطرح کرده­ اند (مثل انقلابی بودن- جمعیت افزایی، مبارزه با بدعت و جهل، نخبه­پروری، انقلابی بودن، جهاد عملی و..) بوده و با موضوع تمدن نوین اسلامی تطبیق و ارائه نمود. همه این موارد با لحاظ این نکته است که مطالب ارائه شده، کاربردی و تأثیرگذار باشد.