اردوی آموزشی تابستانه «اندیشه جامع تمدن نوین اسلامی»برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آموزشی تابستانه با موضوع اندیشه جامع تمدن نوین اسلامی از سوی فرهنگستان علوم اسلامی برگزار می‌شود.

این اردوی آموزشی تحت اشراف حجت الاسلام و المسلمین میرباقری بوده و از جمله سرفصل‌های آن می‌توان به نظام ولایت الهیه فلسفه تاریخ الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت سبک زندگی و.. اشاره کرد.

طلاب سطح ۲ و دانشجویان کارشناسی که بتوانند در مصاحبه مصاحبه قبول شوند امکان حضور در این اردوی آموزشی تابستانه را دارا هستند.

مهلت ثبت نام تا ۱۵ خرداد ماه امسال ادامه داشته و زمان برگزاری اردو ۱۶ الی ۲۳ تیر ۱۴۰۲ است. دوره برای برادران فقط به صورت حضوری برای خواهران به صورت مجازی برگزار می‌شود

علاقه مندان برای ثبت نام می‌توانند با شماره تماس و شبکه مجازی، @Amozeshfarhangestan مدارک خود را ارسال کنند.