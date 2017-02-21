به گزارش خبرگزاری مهر، «سرتاج عزیز» مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی که به تهران سفر کرده است، بعد از ظهر امروز(۳ اسفند) با حضور در محل وزارت دفاع، با سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو کرد.

سردار دهقان در این دیدار با اشاره به اشتراکات فراوان فرهنگی، تاریخی، دینی و مرزهای طولانی میان دو کشور اظهار داشت: امنیت ایران و پاکستان به یکدیگر وابسته و گره خورده است و بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای توسعه همکاری نظامی و دفاعی با پاکستان قائل نیست.

وی با بیان اینکه امروز یکی از دغدغه های اصلی جهان اسلام وقایعی است که در سوریه، عراق، یمن و افغانستان در جریان است گفت: معتقدیم که بحران های موجود، راه حل نظامی ندارد بلکه باید از طریق مذاکره و روش های سیاسی حل و فصل شود.

سردار دهقان با اشاره به اقدامات تروریستی و ناامن کننده گروه های تروریستی در پاکستان و بروز برخی ناامنی ها در مرزهای دو کشور و تلاش برخی کشورهای منطقه برای جنگ افروزی، ایجاد تفرقه میان کشورهای اسلامی افزود: ما معتقدیم پاکستان به عنوان کشوری دارای جمعیت ۲۰۰ میلیونی، می تواند نقش بیشتری در زمینه صلح و ثبات منطقه ای ایفاد کند.

وزیر دفاع پدیده تروریسم را محصول و پیامد مداخله کشورهای خارجی و حامیان افراطی گری دانست و گفت: تجاوز نظامی و توسل به زور برای سرنگونی دولت های محلی و قانونی در منطقه عواقب سنگینی برای سایر کشورها به دنبال دارد و موجب تسری بی ثباتی و ناامنی به دیگر مناطق و حتی کشورهای حامی تروریسم خواهد شد.

سردار دهقان با اشاره به ضرورت همکاری های همه جانبه میان کشورهای منطقه برای مبارزه با تروریسم و مقابله با اقدامات تفرقه افکنانه، همکاری های مشترک ایران و پاکستان در این زمینه را بسیار مهم ذکر کرد و برآمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری اطلاعاتی و نظامی علیه تروریسم و اجرایی شدن توافق نامه های میان دو کشور تأکید کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: سفر مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی به بهبود و گسترش مناسبات دو کشور منجر شده و روابط دفاعی و نظامی ایران و پاکستان در راستای مبارزه با ناامنی و عوامل بی ثبات کننده از روند بهتری برخوردار گردند.

در این دیدار سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی نیز طی سخنانی با ابراز خرسندی از دیدار و گفتگو با وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، اشتراکات فراوان دو کشور را زمینه مناسبی برای روابط خوب میان ایران و پاکستان دانست.

وی حسن همجواری و گسترش روابط با ایران را از اصول سیاست خارجی پاکستان ذکر کرد و افزود:امیدواریم در حوزه دفاعی نیز با تبادل هیئت های نظامی و تعامل نیروهای مسلح دو کشور این مناسبات بیش از پیش تقویت شود.

سرتاج عزیز همچنین بر عزم پاکستان در مبارزه با تروریسم به ویژه گروه داعش تأکید کرد و گفت: با وحدت مسلمانان و همکاری کشورهای منطقه می توانیم بر مشکلات و بحران ها غلبه کنیم.

