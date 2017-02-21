ابراز امیدواری لاوروف از ادامه آتش بس در «دونباس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز در اظهاراتی ابراز امیدواری کرد که آتش بس در «دونباس» ادامه یافته و فرایند خارج کردن سلاح های سنگین از این منطقه ازسرگرفته شود.

وزیر خارجه روسیه ادامه داد: امیدوارم توافقات گروه تماس (برای حل بحران در شرق اوکراین) که مورد حمایت گروه «نرماندی» نیز می باشد درباره ادامه آتش بسِ اعلامی روز گذشته محقق شود.

«سرگئی لاوروف» در ادامه تصریح کرد: همچنین امیدوارم بر اساس توافقات پیشین، سلاح های سنگین از این منطقه خارج گردد تا بدین ترتیب آرامش به آن بازگردد.

گفتنی است، تاکنون ۴ عضو گروه «نرماندی» با هدف برقراری صلح میان گروه های درگیر در شرق اوکراین چندین نشست برگزار کرده اند. در ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۵، این گروه (با حضور رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان) موفق شد توافق صلحی موسوم به «پیمان مینسک» را در شهر مینسک پایتخت بلاروس به امضاء برساند. این توافق، مجموعه گام هایی برای اتمام منازعات در مناطق بحرانی شرق اوکراین را در خود جای داده است. توافق مذکور، دربرگیرنده آتش بس، خارج کردن تسلیحات از مناطق درگیری، تبادل زندانیان و انجام اصلاحات قانون اساسی است.

در این میان، غرب روسیه را متهم به دامن زدن به بحران شرق اوکراین می کند حال آنکه روسیه این اتهام را رد کرده و همواره بر التزام خود به اصول توافق مینسک پافشاری می کند.

لازم به ذکر است کشورهای روسیه، فرانسه، اوکراین و آلمان عضو گروه «نرماندی» محسوب می شوند.