سقف منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) این قانون معادل یک میلیون و یکهزار و نهصد و چهار میلیارد(۱.۰۰۱.۹۰۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد(۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون چهل و هشت هزار و نود و شش میلیارد(۴۸.۰۹۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.

در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال ۱۳۹۶ نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره(۵) این قانون واریز می‌شود تا برای مصارف تعیین‌شده در جداول این قانون اختصاص یابد.

نمایندگان با ۱۴۲ رای موافق ۱۶ رای مخالف ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس این ماده را به تصویب رساندند.