تقاضای هلندی ها برای همکاری بانکی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در دیدار با سوسانا ترشتال، سفیر هلند و آقای اریک لیختاد، رایزن و معاون اقتصادی سفارت هلند در ایران، ضمن تاکید بر اهمیت اقدامات عملی متقابل برای برقراری روابط بانکی گفت: خوشبختانه پس از رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، در چندین مرحله هیئت‌های مختلفی از کشور هلند برای بررسی راه‌کارهای توسعه روابط اقتصادی به ایران سفر کرده‌اند و همچنین روسای بانک‌های‌ مرکزی دو کشور در اجلاس صندوق بین‌المللی پول مذاکراتی داشته‌اند و بر همین اساس نیز اقداماتی در قالب تفاهم‌نامه انجام شده است.

وی افزود: بنابراین دو کشور باید بیش از پیش برای بهره برداری از فرصتی که فراهم شده است، در راستای تسریع روند بهبود و گسترش روابط اقتصادی مشترک اقدام کنند و شایسته نیست تنها به تبادل نظر و گسیل کردن هیئت‌های اقتصادی بسنده شود. ضمن آنکه لازم است با همفکری، خلاءهای موجود را موشکافی و شناسایی کرده و با اقدامات عملی متقابل، برای رفع آنها تلاش شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به تلاش‌های گسترده ایران برای برطرف کردن فاصله پیش آمده با استانداردهای جهانی به واسطه تحریم‌ها، تصریح کرد: پس از برجام در ایران تحولات با سرعت بسیار زیادی در حال رخ دادن است. از جمله این تحولات، اقدام برای تاسیس دو اداره تطبیق و مدیریت ریسک در بانک مرکزی است که برای رفع مشکلات نظام بانکی، همچون بهبود وضعیت سرمایه بانک‌ها، در حال انجام است. همچنین، با اقداماتی که در جریان است نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی ایران نیز به زودی به حد نصاب استانداردهای بازل یک خواهد رسید و اقداماتی نیز برای اجرای مقررات بازل دو و بازل سه تدابیر لازم اتخاذ شده است.

وی افزود: همچنین قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال های گذشته تصویب و به اجرا درآمده‌اند. عنایت به الزامات FATF نیز در زمره اهم برنامه‌های دولت و بانک مرکزی قرار دارد.

این مقام مسئول با اشاره به در اولویت بودن گسترش روابط بانکی و تجاری با اروپا پس از برجام، گفت: نمایندگان بانک‌های هلندی که پیش از این به ایران سفر کرده بودند، با تردیدهایی همراه بودند که به نظر می‌آید درشرایطی که هیچ‌گونه محدودیتی برای توسعه روابط بانکی با بانک‌های ایرانی وجود ندارد، لازم است دولت و مقامات اجرایی کشورها برای ترغیب بانک‌ها اقدامات لازم را انجام دهند. البته گفتنی است که برخی بانک‌های هلندی نیز موفق شده‌اند که روابط مناسبی را با ایران برقرار کنند. و انتظار بر این است که در تقویت روابط بانکی، بانک مرکزی هلند حمایت بیشتری را در این موضوع انجام دهد.

وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی نیز در دیدار با رئیس‌کل بانک مرکزی ایتالیا به توافق رسیدند که هیئت‌های متشکل از بانکداران ایرانی و ایتالیایی با یکدیگر دیدار کنند که نتیجه آن دیدار، تبدیل برخی بانک‌های ایتالیایی به شرکای تجاری و اقتصادی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت بوده است و هم‌اکنون نیز بخشی از تسویه بدهی‌های نفتی از طریق این بانک‌ها انجام می شود.

کمیجانی با تاکید بر اینکه گسترش مراودات بانکی لازمه توسعه مبادلات تجاری است، پیشنهاد کرد هیئت‌های بانکی و اقتصادی هلند برای دیدار با همتایان ایرانی خود و مذاکره برای گسترش روابط بانکی اقدام کنند.

وی افزود: هر ارتباط بانکی، روابط اقتصادی میان دو کشور را تقویت می‌کند و در شرایطی که حجم مبادلات تجاری ایران با کشور هلند هر روز در حال افزایش است، لازم است این مسئله مورد توجه طرفین قرار گیرد.

همچنین در این نشست، ‌ خانم ترشتال، ضمن ابراز اشتیاق بانک‌های هلندی برای حضور در عرصه اقتصاد ایران، گفت: در ماه مارس گذشته بانک‌های هلندی برای همکاری‌ با بانک‌های ایران، بلافاصله پس از برجام اقدام کردند که علاقه آن‌ها را برای ایجاد مراودات بانکی نشان می‌دهد. همچنین هلند آمادگی دارد که تجربیات خود را در مدیریت بحران که در طی بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بدست آورده است را به ایران انتقال دهد.