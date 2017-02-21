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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۴۸

هفته اول لیگ قهرمانان آسیا؛

ذوب آهن برابر العین به تساوی رسید/ یک امتیاز برای شاگردان حسینی

ذوب آهن برابر العین به تساوی رسید/ یک امتیاز برای شاگردان حسینی

تیم فوتبال ذوب آهن نخستین دیدار خود در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را با تساوی به پایان برد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و العین امارات در اولین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۸:۴۵ امروز سه شنبه در امارات به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

برای ذوب آهن جری بنگستون در دقیقه ۵۶ گل زد و دقایقی بعد تیم العین توسط اسلام احمد در دقیقه ۷۶ به گل تساوی رسید.

العین در نیمه نخست پِرس از بالا را در دستور کار قرار داده بود تا بازیکنان ذوب آهن نتوانند از خط دفاع بازیسازی کنند. بنگستون مهاجم ذوب آهن در دقیقه ۴۱ می توانست برای نماینده ایران گلزنی کند که این موقعیت خوب وی با بی دقتی از دست رفت تا نیمه نخست بدون گل تمام شود.

در نیمه دوم دو تیم نتوانستند نمایش بهتری داشته باشند اما دو گل رد و بدل شد که ابتدا ذوب آهن توسط جری بنگستون به گل برتری رسید اما در دقیقه ۷۶ تیم میزبان روی یک ارسال از جناحین و ضربه سر اسلام احمد به گل تساوی رسید.

شاگردان مجتبی حسینی با توجه به حضور در خانه حریف نتیجه قابل قبولی کسب کردند و با یک امتیاز به استقبال دیدارهای آینده خواهند رفت.

کد مطلب 3914039
رضا خسروي

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