امضای قرارداد فروش نفت به روس ها تا ۱۵ اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه امروز در حاشیه دیدار با الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در تشریح مهمترین گفتگوهای انجام شده باطرف روسی گفت: محور اول گفتگوها حضور شرکت های روسی در مناقصه توسعه میادین نفت و گاز و عقد قراردادهای جدید با آنها بود.

وزیر نفت با اعلام اینکه بر اساس توافقی که انجام گرفت مقرر شد اواسط سال ۹۶ کارگاهی توسط ایران در مسکو یا سن پطرزبورگ روسیه برای معرفی ابعاد مدل جدید قراردادهای نفتی ایران برگزار شود اظهار داشت: بکی دیگر از توافق های انجام شده فروش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام به روسیه بود که پیش بینی می‌شود تا پیش از ۱۵ اسفندماه قرارداد نهایی با روسیه امضا شود.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه از کل حجم صادرات نفت خام ایران ۵۰ درصد مبلغ به صورت فروش نقدی و ۵۰ درصد در قالب صادرات و واردات خدمات فنی و مهندسی و کالا بین ایران و روسیه معامله می‌شود اظهار داشت: این قرارداد تهاتر نیست بلکه برخی از کالاهایی که نیاز داریم را از روسیه در قبال فروش نفت وارد می کنیم.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون مشکلی برای ایران به منظور امضای قرارداد فروش نفت وجود ندارد قرار شده است که این نفت خارج از روسیه عرضه شود و پیش بینی می کنیم امضای این توافق بتواند یک رابطه بلندمدت تجاری و بازرگانی را با روس ها کلید بزند.

جزئیات سوآپ نفت کرکوک عراق

زنگنه همچنین در ادامه در خصوص مذاکرات انجام شده با عراق به منظور سوآپ نفت خام میادین منطقه کرکوک توضیح داد: روز گذشته مذاکراتی را با وزیر نفت عراق انجام دادم و توافق شد یک مشاور بین المللی برای بررسی تمامی گزینه ها انتخاب شود و در نهایت توجیه فنی اقتصادی انتقال یا سوآپ نفت انجام شود.

وزیر نفت با یادآوری اینکه در صورت راه اندازی سواپ نفت، کرکوک عراق امکان تامین خوراک مورد نیاز برخی از پالایشگاههای کشور همچون اراک، کرمانشاه، تهران و تبریز فراهم می‌شود تاکید کرد: با این وجود مذاکرات با طرف عراقی برای توافق نهایی ادامه می یابد.

ادامه اختلافات گازی با ONGC هند

زنگنه همچنین در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات با هندی ها (ONGC هند) برای توسعه میدان گازی فرزاد ب گفت: تاکنون توافقی حاصل نشده و پیشنهادی که هندی ها دادند نشان دهنده فاصله زیاد بین قیمت پیشنهادی ایران و هند است.

وزیر نفت با یادآوری اینکه در صورت تعلل هندی ها ممکن است توسعه میدان فرزاد ب به شرکت دیگری واگذار شود، تصریح کرد: مذاکرات کماکان باطرف هندی ادامه دارد.

ایران آماده صادرات گاز به عراق

وی در ادامه همچنین درباره دلایل تاخیر آغاز صادرات گاز ایران به عراق بیان کرد: هم اکنون مهمترین مشکل بازگشایی ال سی و اعتبارات اسنادی توسط یک بانک تجاری عراق است که سختگیری هایی می کنند.

این عضو کابینه دولت با یادآوری اینکه گفتگو با طرف عراقی در حاشیه سفر دیروز به بغداد برای حل مشکلات ادامه یافت، اظهار داشت: هم اکنون بر اساس اعلام طرف عراقی مشکل امنیتی برای آغاز صادرات گاز به عراق وجود ندارد.

افتتاح خط لوله گاز زاهدان تا ۱۰ اسفند

زنگنه در پایان از افتتاح خط لوله انتقال گاز پارس جنوبی به زاهدان و استان سیستان و بلوچستان توسط رئیس جمهوری تا ۱۰ اسفندماه امسال خبر داد و خاطرنشن کرد: هنوز زمان دقیق افتتاح فازهای پارس جنوبی تعیین نشده است.