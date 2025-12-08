به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد خشنود عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گزارش کاملی از اقدامات و دستاوردهای این معاونت در سال گذشته ارائه کرد.

وی سال گذشته را سالی از تحول، نظم‌بخشی و ارتقای زیرساخت‌های دارویی و سلامت محور دانست و بر پیشگامی استان فارس در اجرای سامانه‌های نوین و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین دارو و شیرخشک تأکید کرد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: استان فارس در میان استان‌های پیشرو کشور در زمینه اجرای سامانه‌های هوشمند، مدیریت زنجیره تأمین دارو و شیرخشک، و مقابله با فرآورده‌های غیرمجاز قرار دارد. علاوه بر این، استان در توسعه توانمندی‌های آزمایشگاهی نیز گام‌های بلندی برداشته است.

وی ادامه داد: با استفاده از زیرساخت‌های هوشمند و نظارت دقیق، دسترسی بیماران به دارو و شیرخشک‌های دارویی و رژیمی تسهیل شده و سلامت فرآورده‌ها با دقت بیشتری تضمین گردیده است.

خشنود همچنین از کسب رتبه نخست کشور در ارائه خدمات دارویی و به‌روزرسانی GLN داروخانه‌ها خبر داد و اظهار داشت: در سال گذشته، توزیع دارو به‌صورت الکترونیکی و کنترل دقیق واکسن‌ها و فرآورده‌ها انجام شد، که این موضوع به شفافیت و کنترل دقیق در تمامی مراحل توزیع کمک کرده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود:در زمینه شیرخشک و فرآورده‌های طبیعی، اقدامات قابل توجهی نیز انجام شده است. حذف کوپن‌های کاغذی و راه‌اندازی سامانه ChildFMS در شیراز، ساماندهی ثبت نسخ بیماران متابولیک و آلرژی حاد، و مدیریت توزیع شیرخشک از جمله این اقدامات هستند.

خشنود همچنین از کشف و برخورد با فرآورده‌های غیرمجاز به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال خبر داد و به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در این زمینه اشاره کرد و گفت: افزایش آگاهی متصدیان عطاری‌ها و برگزاری بازرسی‌های مشترک از جمله اقدامات مؤثر در این حوزه است.

وی همچنین از انجام نادرترین آزمون‌های کشور در این آزمایشگاه‌ها خبر داد و افزود: در بخش آزمایشگاهی پذیرش سالانه ۵۵۰۰ نمونه از محصولات مختلف و انجام بیش از ۳۳۰ هزار آزمون میکروبیولوژی و فیزیک و شیمیایی می‌توان اشاره کرد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان به برنامه‌های سال آینده اشاره و تصریح کرد: هدف ما ادامه مسیر تحول، تقویت سامانه‌های هوشمند و ارتقای نظارت و خدمات به گروه‌های آسیب‌پذیر است. همچنین، الکترونیکی شدن حواله‌های دریافت دارو و هوشمندسازی بازرسی از داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش از اولویت‌های ماست.