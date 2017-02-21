به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین رفیعیپور عصر سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نقش رسانه و خبرنگاران در تحولات جامعه غیرقابل انکار است و همه مدیران موفق به رسانهها برای پیشرفت و بالندگی سازمان تحت مدیریت نیاز دارند.
وی گفت: اعتماد سازی یکی از راهکارهای تحقق اهداف دولت هاست و بستر اعتماد سازی توسط رسانهها ایجاد میشود.
معاون سیاسی فرماندار جم بیان داشت: بیان حقایق تکلیف اصلی رسانه است و رسانه باید بی حب و بغض جناحی، گروهی و سلیقهای روشنگری را در دستور کار قرار دهد.
این مسئول تصریح کرد: رسانهها نقشی مهم در پیشبینی بحرانها دارند و میتوانند تبعات یک رویداد را با تحلیل دقیق و منطبق بر دادههای منطقی پیشبینی کنند.
وی افزود: رسانه ها برای ماندگاری خود باید تبلیغ را مد نظر قرار دهند.
رفیعیپور تاکید کرد: افکار سنجی از کار ویژههای مهم رسانه است و باید به صورت مستمر بازخورد رفتار مسئولان را تحلیل و در اختیار جامعه و متولیان امور قرار دهند.
معاون سیاسی فرماندار جم گفت: نهادینهکردن فرهنگ پرسشگری از محورهای مهم فعالیت رسانه است و این پرسشگری باید منطبق با اهداف و واقعیتهای جامعه باشد.
وی خاطرنشان کرد: رسانهها همانقدر که میتوانند در تحولات جامعه تاثیرات مثبت به جا بگذارند میتوانند با عدم بینش صحیح و نگاه ابزاری به رسانه، اهداف اصلی رسانه را معکوس کنند.
رفیعی پور در پایان گفت: رسانه های جم پویا و فعال هستند و امیدواریم این روند با افزایش نشریات مکتوب تداوم یابد.
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